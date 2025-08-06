Адже у цей день заведено йти до церкви та освячувати яблука в кошику. Про заборони й прикмети на 6 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
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Преображення Господнє 2025
Перед своїми стражданнями Ісус Христос взяв з собою апостолів Петра, Якова та Івана й піднявся з ними на високу гору Фавор. Там, під час молитви, Спаситель преобразився перед ними. Його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло. Згодом учні також побачили пророків Мойсея та Іллю, які розмовляли з Ісусом про Його майбутню жертву в Єрусалимі. Через деякий час усі присутні побачили хмару, з якої пролунав голос Бога-Отця: "Це Син Мій улюблений, Його слухайтеся". У той момент люди переконалися у божественній природі Ісуса Христа.
Що не можна робити?
- Не рекомендується їсти яблука, поки вони неосвячені, бо тоді привабите нещастя в родину.
- Не варто важко працювати в полі та на городі.
- Не рекомендується їсти м'ясні та молочні продукти, бо триває Успенський піст.
- Не слід розважатися та веселитися.
Народні прикмети
- Якщо на вулиці на Яблучний Спас холодно, то таким буде і січень.
- Якщо 6 серпня піде дощ, то восени теж часто дощитиме.
- Якщо небо ясне, то зима буде суворою.
- Якщо на Яблучний Спас на вулиці сонячно, то така ж погода буде і на Покрову.
Що ще відзначають?
День вдячності працівникам сільського господарства. Його щорічно відзначають 6 серпня. У цей день заведено говорити про важливість роботи цих фахівців та дякувати їм за невтомну працю.