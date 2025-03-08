Найгарніші привітання з 8 березня: чарівні листівки й картинки

Міжнародний жіночий день вважається символом боротьби за гендерну рівність, а не уособленням весни та жіночності. Його історія почалася з протестів робітниць, які вимагали гідних умов праці та виборчих прав.

Лише у 1977 році ООН офіційно визнала цей день, підкреслюючи його значення для просування феміністичних цінностей. Водночас влада СРСР поширювала зовсім інші наративи, які стосувалися краси та жіночності, що повністю суперечили головній ідеї свята 8 березня. Сьогодні люди нагадують про необхідність продовжувати рух за права жінок у всьому світі, розповідає 24 Канал.

Цікаво З Міжнародним жіночим днем 2025: чудові картинки-привітання зі святом

З нагоди Міжнародного жіночого дня наша редакція підготувала щирі привітання. Більшість чоловіків все ж продовжує вітати своїх коханих зі святом, тому важливо заздалегідь обрати особливу листівку. Збережіть собі ці яскраві картинки та надішліть найближчим у цей день.

Привітання з 8 березня 2025: красиві листівки

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Проведіть цей день з найріднішими жінками й підніміть їм настрій. З Міжнародним жіночим днем!