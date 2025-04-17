Зворушливі привітання з Чистим четвергом 2025: теплі слова у прозі та віршах
- Чистий четвер 2025 року припадає на 17 квітня, символізуючи очищення душі.
- Редакція підготувала привітання у картинках, прозі та віршах для рідних і друзів.
Цьогоріч Чистий четвер припадає на 17 квітня. Він вважається одним з найголовніших днів Великого посту та символізує очищення душі від негативу.
У цей день віряни активно готуються до Великодня. Зокрема, християни прибираються в оселях, випікають паски та фарбують яйця, розповідає LifeStyle24. Наша редакція підготувала щирі привітання з Чистим четвергом у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і друзям, яким хочете побажати миру, здоров'я та добробуту.
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Привітання з Чистим четвергом 2025: картинки, проза й вірші
Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю миру, здоров'я, щастя. Бажаю вимести з оселі сміття, а з душі – усі кривди. Бажаю усім серцем повірити, що все буде добре. Так тому і бути. Бажаю домашнього затишку, відданого кохання, нестримного натхнення та міцної віри.
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З Чистим четвергом! Бажаю миру за вікном та затишку вдома. Бажаю світлих думок та добрих надій. Бажаю чистої оселі та душі. І нехай сьогодні усі негоди та печалі підуть геть. Нехай попереду чекає тільки щастя, а також радісне свято зі смачними пасками.
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Усі у Чистий у четвер
Зранку й аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров'я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
Господь нам усміхнеться!
***
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
У Чистий четвер себе пізнаєм,
Щоб дерево життя цвіло.
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У Чистий четвер бажаю душею і тілом очиститись, пробачити ворогам, відпустити образи та сум. Молитвою шануймо Христа, приберімо свої квартири та будинки. Нехай у душу увійде світло та спокій! Бажаю навести справжній порядок у своїй домівці, у власній душі та в думках!
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У день Чистого четверга хочу побажати вам спокою в душі, гармонії й затишку в оселі, любові в серці до всього світу. Нехай з вами буде віра в найкраще, надія на процвітання, радість від зустрічі з майбутнім.
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Нехай Чистий четвер
Очистить ваше серце.
Нехай омиє тіло і думки.
Як з відра вода на вас проллється
Благословення Боже навіки!
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У Чистий четвер бажаю вам очиститися від усього поганого, що накопичилося за рік. Нехай з вашого життя підуть всі біди та печалі, а натомість прийдуть радість, любов та удача. Бажаю вам миру, добра та злагоди.