В этот день верующие активно готовятся к Пасхе. В частности, христиане убираются в домах, выпекают паски и красят яйца, рассказывает LifeStyle24. Наша редакция подготовила искренние поздравления с Чистым четвергом в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и друзьям, которым хотите пожелать мира, здоровья и благополучия.
Не пропустите Сегодня – Чистый четверг 2025: что нельзя делать в этот день
Поздравления с Чистым четвергом 2025: картинки, проза и стихи
Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю мира, здоровья, счастья. Желаю вымести из дома мусор, а из души – все обиды. Желаю всем сердцем поверить, что все будет хорошо. Так тому и быть. Желаю домашнего уюта, преданной любви, безудержного вдохновения и крепкой веры.
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С Чистым четвергом! Желаю мира за окном и уюта дома. Желаю светлых мыслей и добрых надежд. Желаю чистого дома и души. И пусть сегодня все невзгоды и печали уйдут прочь. Пусть впереди ждет только счастье, а также радостный праздник с вкусными куличами.
Поздравление с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Усі у Чистий у четвер
Зранку й аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров'я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
Господь нам усміхнеться!
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Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
У Чистий четвер себе пізнаєм,
Щоб дерево життя цвіло.
Поздравления с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24
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В Чистый четверг желаю душой и телом очиститься, простить врагам, отпустить обиды и печаль. Молитвой почитаем Христа, уберем свои квартиры и дома. Пусть в душу войдет свет и покой! Желаю навести настоящий порядок в своем доме, в собственной душе и в мыслях!
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В день Чистого четверга хочу пожелать вам спокойствия в душе, гармонии и уюта в доме, любви в сердце ко всему миру. Пусть с вами будет вера в лучшее, надежда на процветание, радость от встречи с будущим.
Поздравление с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Нехай Чистий четвер
Очистить ваше серце.
Нехай омиє тіло і думки.
Як з відра вода на вас проллється
Благословення Боже навіки!
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В Чистый четверг желаю вам очиститься от всего плохого, что накопилось за год. Пусть из вашей жизни уйдут все беды и печали, а взамен придут радость, любовь и удача. Желаю вам мира, добра и согласия.