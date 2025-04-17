В этот день верующие активно готовятся к Пасхе. В частности, христиане убираются в домах, выпекают паски и красят яйца, рассказывает LifeStyle24. Наша редакция подготовила искренние поздравления с Чистым четвергом в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и друзьям, которым хотите пожелать мира, здоровья и благополучия.

Не пропустите Сегодня – Чистый четверг 2025: что нельзя делать в этот день

Поздравления с Чистым четвергом 2025: картинки, проза и стихи

Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю мира, здоровья, счастья. Желаю вымести из дома мусор, а из души – все обиды. Желаю всем сердцем поверить, что все будет хорошо. Так тому и быть. Желаю домашнего уюта, преданной любви, безудержного вдохновения и крепкой веры.

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С Чистым четвергом! Желаю мира за окном и уюта дома. Желаю светлых мыслей и добрых надежд. Желаю чистого дома и души. И пусть сегодня все невзгоды и печали уйдут прочь. Пусть впереди ждет только счастье, а также радостный праздник с вкусными куличами.

Поздравление с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Усі у Чистий у четвер

Зранку й аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров'я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

Господь нам усміхнеться!

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Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

У Чистий четвер себе пізнаєм,

Щоб дерево життя цвіло.

Поздравления с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24

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В Чистый четверг желаю душой и телом очиститься, простить врагам, отпустить обиды и печаль. Молитвой почитаем Христа, уберем свои квартиры и дома. Пусть в душу войдет свет и покой! Желаю навести настоящий порядок в своем доме, в собственной душе и в мыслях!

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В день Чистого четверга хочу пожелать вам спокойствия в душе, гармонии и уюта в доме, любви в сердце ко всему миру. Пусть с вами будет вера в лучшее, надежда на процветание, радость от встречи с будущим.

Поздравление с Чистым четвергом 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Нехай Чистий четвер

Очистить ваше серце.

Нехай омиє тіло і думки.

Як з відра вода на вас проллється

Благословення Боже навіки!

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В Чистый четверг желаю вам очиститься от всего плохого, что накопилось за год. Пусть из вашей жизни уйдут все беды и печали, а взамен придут радость, любовь и удача. Желаю вам мира, добра и согласия.