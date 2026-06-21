Найтепліші привітання з Днем батька 2026: щирі побажання у прозі та віршах

Справжні супергерої не носять плащів, вони просто завжди поруч, коли це потрібно. Уже сьогодні, 21 червня, українці святкують День батька.

Це свято тих, хто вчить нас бути сильними та впевнено йти по життю. З нагоди свята наша редакція підготувала добірку зворушливих привітань у картинках, прозі й віршах, які передадуть вашу вдячність татусям без зайвих слів.

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Привітання з Днем батька 2026: проза, картинки, вірші

Вітаю тебе з Днем ​​батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб здоров'я було міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої, і завжди оберігає, що б не сталося, і де б ти не був. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісна кожна мить.

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Мого улюбленого тата вітаю зі святом! У День батька мені дуже хочеться, щоб ти завжди був щасливий, адже коли я бачу твою усмішку, на душі стає тепліше! Дякую тобі, тату, за те, що ти в мене є, ти найкращий батько у світі! Бажаю тобі добробуту, радості та прекрасного настрою!

Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу

***

На дворі батьківське свято,

Татів день щемить серця,

Бог подарує щастя багато,

І зітре всі зморшки з лиця!

Щоб все було в порядку,

Біди танули, як дим,

Була пишною життєва грядка,

Був ти вічно молодим!

***

Ти, мій тато, найкращий,

Сильний, добрий і рідний,

Терплячий і могутній,

Знай, що я завжди з тобою!

Я люблю тебе, батько,

І пишаюся, що мій батько –

Це в житті переможець,

Це істинний боєць!

Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Дорогий тато, вітаю тебе з Днем ​​батька! Ти справді заслуговуєш даного свята, і я хочу побажати тобі всього доброго, позитивного і найкращого. Бажаю сил, як у богатиря, щоб вистачало на всіх нас, цементного здоров'я, мішок щастя на додачу, багато різноманітного відпочинку, позитивних емоцій в колі твоєї родини та грошовий запас, природно нескінченний.

***

Дорогий тато, вітаю тебе з чудовим святом, з Днем батька! Ти завжди був не тільки люблячим батьком, але і мудрим наставником. Дякую тобі за щедрість і турботу. Бажаю тобі сил, витривалості, мужності, витримки, мудрості. Нехай всі перепони впадуть перед твоєю харизмою, а твій оптимізм виручає навіть в екстремальних обставинах. Удачі тобі!

Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасливі та довгі літа.

***

У день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров'я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.