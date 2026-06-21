Это праздник тех, кто учит нас быть сильными и уверенно идти по жизни. По случаю праздника наша редакция подготовила подборку трогательных поздравлений в картинках, прозе и стихах, которые без лишних слов передадут вашу благодарность папам.
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Поздравления с Днем отца 2026: проза, картинки, стихи
Поздравляю тебя с Днём отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была радостью и не поглотила её рутина, чтобы здоровье было крепким, а сердце – вечно молодым. Пусть судьба чаще вознаграждает тебя за все твои старания и всегда оберегает, что бы ни случилось и где бы ты ни был. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и чтобы каждый миг был радостным.
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Поздравляю моего любимого папу с праздником! В День отца мне очень хочется, чтобы ты всегда был счастлив, ведь когда я вижу твою улыбку, на душе становится теплее! Спасибо тебе, папа, за то, что ты у меня есть, ты лучший отец в мире! Желаю тебе благополучия, радости и прекрасного настроения!
Поздравления с Днём отца 2026 / Коллаж 24 Канала
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На дворі батьківське свято,
Татів день щемить серця,
Бог подарує щастя багато,
І зітре всі зморшки з лиця!
Щоб все було в порядку,
Біди танули, як дим,
Була пишною життєва грядка,
Був ти вічно молодим!
***
Ти, мій тато, найкращий,
Сильний, добрий і рідний,
Терплячий і могутній,
Знай, що я завжди з тобою!
Я люблю тебе, батько,
І пишаюся, що мій батько –
Це в житті переможець,
Це істинний боєць!
Поздравление с Днём отца 2026 / Коллаж 24 Канала
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Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем отца! Ты действительно заслуживаешь этого праздника, и я хочу пожелать тебе всего доброго, позитивного и самого лучшего. Желаю сил, как у богатыря, чтобы хватало на всех нас, крепкого здоровья, мешок счастья в придачу, много разнообразного отдыха, положительных эмоций в кругу твоей семьи и денежного запаса, естественно, бесконечного.
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Дорогой папа, поздравляю тебя с замечательным праздником, с Днём отца! Ты всегда был не только любящим отцом, но и мудрым наставником. Спасибо тебе за щедрость и заботу. Желаю тебе сил, выносливости, мужества, выдержки, мудрости. Пусть все преграды падут перед твоей харизмой, а твой оптимизм выручает даже в экстремальных обстоятельствах. Удачи тебе!
Поздравление с Днём отца 2026 / Коллаж 24 Канала
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Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа – цариця свята –
Дарує щасливі та довгі літа.
***
У день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров'я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!
Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".