Це свято тих, хто вчить нас бути сильними та впевнено йти по життю. З нагоди свята наша редакція підготувала добірку зворушливих привітань у картинках, прозі й віршах, які передадуть вашу вдячність татусям без зайвих слів.
Дивіться також Найдовший день року: коли буде літнє сонцестояння – 2026 в Україні
Привітання з Днем батька 2026: проза, картинки, вірші
Вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб здоров'я було міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої, і завжди оберігає, що б не сталося, і де б ти не був. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісна кожна мить.
***
Мого улюбленого тата вітаю зі святом! У День батька мені дуже хочеться, щоб ти завжди був щасливий, адже коли я бачу твою усмішку, на душі стає тепліше! Дякую тобі, тату, за те, що ти в мене є, ти найкращий батько у світі! Бажаю тобі добробуту, радості та прекрасного настрою!
Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу
***
На дворі батьківське свято,
Татів день щемить серця,
Бог подарує щастя багато,
І зітре всі зморшки з лиця!
Щоб все було в порядку,
Біди танули, як дим,
Була пишною життєва грядка,
Був ти вічно молодим!
***
Ти, мій тато, найкращий,
Сильний, добрий і рідний,
Терплячий і могутній,
Знай, що я завжди з тобою!
Я люблю тебе, батько,
І пишаюся, що мій батько –
Це в житті переможець,
Це істинний боєць!
Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Дорогий тато, вітаю тебе з Днем батька! Ти справді заслуговуєш даного свята, і я хочу побажати тобі всього доброго, позитивного і найкращого. Бажаю сил, як у богатиря, щоб вистачало на всіх нас, цементного здоров'я, мішок щастя на додачу, багато різноманітного відпочинку, позитивних емоцій в колі твоєї родини та грошовий запас, природно нескінченний.
***
Дорогий тато, вітаю тебе з чудовим святом, з Днем батька! Ти завжди був не тільки люблячим батьком, але і мудрим наставником. Дякую тобі за щедрість і турботу. Бажаю тобі сил, витривалості, мужності, витримки, мудрості. Нехай всі перепони впадуть перед твоєю харизмою, а твій оптимізм виручає навіть в екстремальних обставинах. Удачі тобі!
Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа – цариця свята –
Дарує щасливі та довгі літа.
***
У день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров'я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.