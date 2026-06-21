Це свято тих, хто вчить нас бути сильними та впевнено йти по життю. З нагоди свята наша редакція підготувала добірку зворушливих привітань у картинках, прозі й віршах, які передадуть вашу вдячність татусям без зайвих слів.

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Привітання з Днем батька 2026: проза, картинки, вірші

Вітаю тебе з Днем ​​батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб здоров'я було міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої, і завжди оберігає, що б не сталося, і де б ти не був. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісна кожна мить.

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Мого улюбленого тата вітаю зі святом! У День батька мені дуже хочеться, щоб ти завжди був щасливий, адже коли я бачу твою усмішку, на душі стає тепліше! Дякую тобі, тату, за те, що ти в мене є, ти найкращий батько у світі! Бажаю тобі добробуту, радості та прекрасного настрою!

Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу

***

На дворі батьківське свято,

Татів день щемить серця,

Бог подарує щастя багато,

І зітре всі зморшки з лиця!

Щоб все було в порядку,

Біди танули, як дим,

Була пишною життєва грядка,

Був ти вічно молодим!

***

Ти, мій тато, найкращий,

Сильний, добрий і рідний,

Терплячий і могутній,

Знай, що я завжди з тобою!

Я люблю тебе, батько,

І пишаюся, що мій батько –

Це в житті переможець,

Це істинний боєць!

Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Дорогий тато, вітаю тебе з Днем ​​батька! Ти справді заслуговуєш даного свята, і я хочу побажати тобі всього доброго, позитивного і найкращого. Бажаю сил, як у богатиря, щоб вистачало на всіх нас, цементного здоров'я, мішок щастя на додачу, багато різноманітного відпочинку, позитивних емоцій в колі твоєї родини та грошовий запас, природно нескінченний.

***

Дорогий тато, вітаю тебе з чудовим святом, з Днем батька! Ти завжди був не тільки люблячим батьком, але і мудрим наставником. Дякую тобі за щедрість і турботу. Бажаю тобі сил, витривалості, мужності, витримки, мудрості. Нехай всі перепони впадуть перед твоєю харизмою, а твій оптимізм виручає навіть в екстремальних обставинах. Удачі тобі!

Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасливі та довгі літа.

***

У день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров'я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.