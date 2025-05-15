Найщиріші привітання з Днем вишиванки 2025: теплі слова у прозі й віршах

Сьогодні, 15 травня, в Україні відзначають День вишиванки. У це свято заведено одягати вишитий одяг на роботу, навчання або прогулянку, щоб підкреслити національну ідентичність і популяризувати українську культуру.

З нагоди свята LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем вишиванки у картинках, прозі й віршах. Обов'язково надішліть їх своїм рідним і близьким, яким хочете підняти настрій у це важливе свято.

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Привітання з Днем вишиванки 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю з чудовим святом самобутньої, неповторної, мальовничої української культури – Днем вишиванки. Вона символізує зв'язок поколінь, пробуджує високі патріотичні почуття в серці кожного українця. Бажаю зміцнення української ідентичності задля процвітання нашої країни.

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Сьогодні хочу привітати зі святом одного з найголовніших символів нашої національної самобутності – Днем Вишиванки. Вишиванка – одяг вільних людей.

Привітання з Днем вишиванки 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаємо з щирим і красивим святом – Днем Вишиванки! Нумо згадаймо про нашу милу Україну, своїх прадідів і традиції. Історія Батьківщини – це наше майбутнє. Будемо любити його і захищати!

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Вітаю з Днем Вишиванки! Бажаю щастя і міцного здоров'я! Нехай рідна земля вас захищає, охороняє від усіх бід і неприємностей, а головне – надає сил, натхнення на нові досягнення. Бажаю вам завжди залишатися сильними, міцними й чудовими!

Привітання з Днем вишиванки 2025 / Колаж LifeStyle24

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Сорочку мати сину вишивала,

І душу й серце в вишивку вкладала.

Як пам'яті народної відлунки,

На полотні з'являлись візерунки,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо –

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

З Днем Вишиванки!

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Вишиванка, вишиванка, вишиванка,

Я одягну її вранці,

І причешуся, причешуся,

І усміхнуся радісною усмішкою.

Тому що сьогодні святе

Ми будемо святкувати

І співати пісні.

На весь світ говорити,

Бо в нашої вишиваночки

Сьогодні свято.

Привітання з Днем вишиванки 2025 / Колаж LifeStyle24

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На свята вся родина

Мама, тато і навіть я,

Вишиванки одягаємо

У центрі міста ми гуляємо.

Нехай усі знають, що батьківщина

Любити матусю – Україну!

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День вишиванки – це чудове національне свято. Хочу тебе привітати із тим, що ми українці. Ми сильна, гарна та всемогутня нація. Нехай вишиванки бережуть наші тіла та душі. Найшвидшої перемоги Україні та всім нам. Вітаю!