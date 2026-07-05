З Днем ВМС України 2026: найкращі привітання своїми словами, картинки й листівки

Хтось мріє про море лише в сезон відпусток, а для українських військових моряків воно давно стало місцем служби й боротьби. І хоча їхня робота точно не схожа на курорт, вони щодня тримають курс на нашу безпеку.

До Дня Військово-Морських Сил ЗСУ 24 Канал зібрав добірку красивих привітань, якими можна висловити вдячність і підтримку тим, хто боронить Україну з моря.

Привітання з Днем військово морських сил України 2026 своїми словами

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Ви тримаєте кордон там, де хвилі й вітер – на своїй території, і робите це з гідністю. Нехай кожна вахта закінчується поверненням додому, а серце завжди відчуває підтримку тих, хто чекає на березі.

Дякуємо. Пишаємось.

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Нехай доля береже вас у кожному штормі, а тепло рідних зігріває навіть у найхолодніших водах. З Днем ВМС!

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З Днем Військово-Морських Сил України! Бажаю сили духу, спокійних вод і швидкого повернення до тих, хто вас любить і чекає.

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З Днем Військово-Морських Сил! Хай море завжди буде спокійним для тих, хто його береже, а вдома чекає тепла кава і рідні обійми. Дякуємо за силу, що більша за будь-яку хвилю

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З Днем ВМС України. Нехай у житті буде більше тихих гаваней, надійних друзів поруч і моря – тільки мирного та лагідного. Дякуємо за захист!

З Днем військово морських сил України 2026 картинки



Картинки з днем ВМС України 2026 / Колаж 24 Каналу





З Днем військово-морських сил України 2026 / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем ВМС України 2026 своїми словами / Колаж 24 Каналу



А якщо ви так і не змогли визначитись - маємо для вас ще одну добірку вітань з Днем ВМС України.