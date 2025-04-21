Здоров'я, щастя та удачі: красиві привітання з Поливаним понеділком 2025 у прозі та віршах
- Сьогодні, 21 квітня, відзначають Поливаний понеділок, який походить з часів Київської Русі і пов'язаний з обливанням водою.
- LifeStyle24 підготував добірку привітань з Поливаним понеділком 2025 у вигляді картинок, віршів та прози.
Сьогодні, 21 квітня, віряни відзначають Поливаний понеділок. Традиційно це свято припадає на другий день після Великодня.
Цікаво, що свято походить ще з часів Київської Русі. Тоді обряд обливання одне одного водою тривав аж три дні поспіль. Вважалось, що у цей час вода має лікувальні властивості, і за її допомогою можна очиститись не лише тілесно, а й духовно. З цієї нагоди, LifeStyle24 підготував добірку гарних і щирих привітань з Поливаним понеділком, які варто надіслати друзям і близьким.
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Привітання з Поливаним понеділком 2025: картинки, вірші та проза
Бажаю в Поливаний понеділок з водою отримати здоров'я, радість та наснагу. Хай життя складеться якнайкраще, а успіх і гарний настрій ходять по п'ятах. Бажаю миру, здоров'я, щастя. Бажаю усім серцем повірити, що все буде добре.
***
Годі спати!
Понеділок йде до хати!
Не звичайний, не простий,
понеділок – обливний!
Обливатиму що сили,
щоб ніколи не хворіли!
Щоб не кашляли, не чхали
і вас віруси минали!
І були всі парубки
такі дужі, як дубки.
А панянки й молодиці –
чорноброві й білолиці.
***
Бажаю налаштуватися на позитив, нехай вдалим буде майбутній тиждень. Нехай Поливаний понеділок принесе море натхнення і сил, подарує посмішку і гарний настрій. Нехай легко вирішаться проблеми.
***
В понеділок, по Великодню
є в нас звичай дуже видний –
юнаки дівочу вроду випробовують на воду.
Якщо зваба та правдива,
якщо дівчина вродлива –
то і води не боїться
й, знай собі, лише сміється.
А якщо краса у фарбі:
то й вода непевних барвів
і дівчина ледь не плаче,
й горе-сміх тобі, юначе, –
обіллють тебе до нитки,
щоби гонор лишній змити.
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Сьогодні Великодній понеділок, вітаю зі святом! Хай втечуть від сьогоднішньої води всі негаразди, всі образи й розчарування. Хай життя наповнюють добрі та світлі моменти, любов і радість. Миру, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!
***
З Обливаним понеділком
Вас щиро вітаю,
Здоров’я, радості й щастя
В день цей побажаю.
Миру вам, злагоди в домі,
Благодаті й добра,
Віри, щирої надії
Та душевного тепла.
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Вітаю з Великоднім понеділком. Бажаю миру, здоров'я, щастя. Бажаю домашнього затишку, вірного кохання, нестримного натхнення та міцної віри. Нехай вода огорне лікувальними властивостями, а душа очиститься від усього поганого.
***
З понеділком Обливаним вітаю!
Найкращого у долі бажаю!
Світ навколо очищай!
Хто попався – обливай!
А чи знали ви, що Поливаний понеділок має свої традиції, які знаходять свою реалізацію навіть за межами України.