Здоров'я, щастя та удачі: красиві привітання з Поливаним понеділком 2025 у прозі та віршах

Сьогодні, 21 квітня, віряни відзначають Поливаний понеділок. Традиційно це свято припадає на другий день після Великодня.

Цікаво, що свято походить ще з часів Київської Русі. Тоді обряд обливання одне одного водою тривав аж три дні поспіль. Вважалось, що у цей час вода має лікувальні властивості, і за її допомогою можна очиститись не лише тілесно, а й духовно. З цієї нагоди, LifeStyle24 підготував добірку гарних і щирих привітань з Поливаним понеділком, які варто надіслати друзям і близьким.

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Привітання з Поливаним понеділком 2025: картинки, вірші та проза

Бажаю в Поливаний понеділок з водою отримати здоров'я, радість та наснагу. Хай життя складеться якнайкраще, а успіх і гарний настрій ходять по п'ятах. Бажаю миру, здоров'я, щастя. Бажаю усім серцем повірити, що все буде добре.

***

Годі спати!

Понеділок йде до хати!

Не звичайний, не простий,

понеділок – обливний!

Обливатиму що сили,

щоб ніколи не хворіли!

Щоб не кашляли, не чхали

і вас віруси минали!

І були всі парубки

такі дужі, як дубки.

А панянки й молодиці –

чорноброві й білолиці.

Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Бажаю налаштуватися на позитив, нехай вдалим буде майбутній тиждень. Нехай Поливаний понеділок принесе море натхнення і сил, подарує посмішку і гарний настрій. Нехай легко вирішаться проблеми.

***

В понеділок, по Великодню

є в нас звичай дуже видний –

юнаки дівочу вроду випробовують на воду.

Якщо зваба та правдива,

якщо дівчина вродлива –

то і води не боїться

й, знай собі, лише сміється.

А якщо краса у фарбі:

то й вода непевних барвів

і дівчина ледь не плаче,

й горе-сміх тобі, юначе, –

обіллють тебе до нитки,

щоби гонор лишній змити.

Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24

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Сьогодні Великодній понеділок, вітаю зі святом! Хай втечуть від сьогоднішньої води всі негаразди, всі образи й розчарування. Хай життя наповнюють добрі та світлі моменти, любов і радість. Миру, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!

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З Обливаним понеділком

Вас щиро вітаю,

Здоров’я, радості й щастя

В день цей побажаю.

Миру вам, злагоди в домі,

Благодаті й добра,

Віри, щирої надії

Та душевного тепла.

Привітання з Поливаним понеділком 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Великоднім понеділком. Бажаю миру, здоров'я, щастя. Бажаю домашнього затишку, вірного кохання, нестримного натхнення та міцної віри. Нехай вода огорне лікувальними властивостями, а душа очиститься від усього поганого.

***

З понеділком Обливаним вітаю!

Найкращого у долі бажаю!

Світ навколо очищай!

Хто попався – обливай!

А чи знали ви, що Поливаний понеділок має свої традиції, які знаходять свою реалізацію навіть за межами України.