Интересно, что праздник происходит еще со времен Киевской Руси. Тогда обряд обливания друг друга водой длился целых три дня подряд. Считалось, что в это время вода имеет лечебные свойства, и с ее помощью можно очиститься не только телесно, но и духовно. По этому случаю, LifeStyle24 подготовил подборку хороших и искренних поздравлений с Поливальным понедельником, которые стоит отправить друзьям и близким.
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Поздравления с Поливальным понедельником 2025: картинки, стихи и проза
Желаю в Поливальный понедельник с водой получить здоровье, радость и воодушевление. Пусть жизнь сложится лучше, а успех и хорошее настроение ходят по пятам. Желаю мира, здоровья, счастья. Желаю всем сердцем поверить, что все будет хорошо.
***
Годі спати!
Понеділок йде до хати!
Не звичайний, не простий,
понеділок – обливний!
Обливатиму що сили,
щоб ніколи не хворіли!
Щоб не кашляли, не чхали
і вас віруси минали!
І були всі парубки
такі дужі, як дубки.
А панянки й молодиці –
чорноброві й білолиці.
Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Желаю настроиться на позитив, пусть удачной будет предстоящая неделя. Пусть Поливальный понедельник принесет море вдохновения и сил, подарит улыбку и хорошее настроение. Пусть легко решатся проблемы.
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В понеділок, по Великодню
є в нас звичай дуже видний –
юнаки дівочу вроду випробовують на воду.
Якщо зваба та правдива,
якщо дівчина вродлива –
то і води не боїться
й, знай собі, лише сміється.
А якщо краса у фарбі:
то й вода непевних барвів
і дівчина ледь не плаче,
й горе-сміх тобі, юначе, –
обіллють тебе до нитки,
щоби гонор лишній змити.
Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Сегодня Пасхальный понедельник, поздравляю с праздником! Пусть убегут от сегодняшней воды все невзгоды, все обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в лучшее!
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С Обливным понедельником
Вас искренне поздравляю,
Здоровья, радости и счастья
В день этот пожелаю.
Мира вам, согласия в доме,
Благодати и добра,
Веры, искренней надежды
И душевного тепла.
Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Поздравляю с Пасхальным понедельником. Желаю мира, здоровья, счастья. Желаю домашнего уюта, верной любви, безудержного вдохновения и крепкой веры. Пусть вода окутает лечебными свойствами, а душа очистится от всего плохого.
***
С понедельником Обливным поздравляю!
Лучшего в судьбе желаю!
Мир вокруг очищай!
Кто попался – обливай!
А знали ли вы, что Поливальный понедельник имеет свои традиции, которые находят свою реализацию даже за пределами Украины.