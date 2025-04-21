Интересно, что праздник происходит еще со времен Киевской Руси. Тогда обряд обливания друг друга водой длился целых три дня подряд. Считалось, что в это время вода имеет лечебные свойства, и с ее помощью можно очиститься не только телесно, но и духовно. По этому случаю, LifeStyle24 подготовил подборку хороших и искренних поздравлений с Поливальным понедельником, которые стоит отправить друзьям и близким.

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Поздравления с Поливальным понедельником 2025: картинки, стихи и проза

Желаю в Поливальный понедельник с водой получить здоровье, радость и воодушевление. Пусть жизнь сложится лучше, а успех и хорошее настроение ходят по пятам. Желаю мира, здоровья, счастья. Желаю всем сердцем поверить, что все будет хорошо.

***

Годі спати!

Понеділок йде до хати!

Не звичайний, не простий,

понеділок – обливний!

Обливатиму що сили,

щоб ніколи не хворіли!

Щоб не кашляли, не чхали

і вас віруси минали!

І були всі парубки

такі дужі, як дубки.

А панянки й молодиці –

чорноброві й білолиці.

Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Желаю настроиться на позитив, пусть удачной будет предстоящая неделя. Пусть Поливальный понедельник принесет море вдохновения и сил, подарит улыбку и хорошее настроение. Пусть легко решатся проблемы.

***

В понеділок, по Великодню

є в нас звичай дуже видний –

юнаки дівочу вроду випробовують на воду.

Якщо зваба та правдива,

якщо дівчина вродлива –

то і води не боїться

й, знай собі, лише сміється.

А якщо краса у фарбі:

то й вода непевних барвів

і дівчина ледь не плаче,

й горе-сміх тобі, юначе, –

обіллють тебе до нитки,

щоби гонор лишній змити.

Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Сегодня Пасхальный понедельник, поздравляю с праздником! Пусть убегут от сегодняшней воды все невзгоды, все обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в лучшее!

***

С Обливным понедельником

Вас искренне поздравляю,

Здоровья, радости и счастья

В день этот пожелаю.

Мира вам, согласия в доме,

Благодати и добра,

Веры, искренней надежды

И душевного тепла.

Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Пасхальным понедельником. Желаю мира, здоровья, счастья. Желаю домашнего уюта, верной любви, безудержного вдохновения и крепкой веры. Пусть вода окутает лечебными свойствами, а душа очистится от всего плохого.

***

С понедельником Обливным поздравляю!

Лучшего в судьбе желаю!

Мир вокруг очищай!

Кто попался – обливай!

А знали ли вы, что Поливальный понедельник имеет свои традиции, которые находят свою реализацию даже за пределами Украины.