У народі вірять, що вода у Поливаний понеділок має особливу силу, тому може зцілювати хвороби та оздоровити людей. Коли віряни відзначатимуть цей день – розповідає LifeStyle24.

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Коли буде Поливаний понеділок в Україні

20 квітня в Україні віряни відзначатимуть одне з найбільших християнських свят – Великдень. Зазвичай Поливаний понеділок припадає на наступний день після Воскресіння Христового. Саме тому 21 квітня українці обливатимуться водою та бажатимуть одне одному здоров'я та щастя.

Історія цього свята сягає часів Київської Русі, де обряд тривав не один, а три дні поспіль. Люди вважали, що вода у цей час має лікувальні властивості й дарує не лише тілесну, а й духовну чистоту.

Поливаний понеділок / Фото Львівської міської ради

Традиції Поливаного понеділка

Згідно з народними повір'ями, обливання водою символізує очищення та добробут. Наші предки вірили, що холодна рідина змиває всі хвороби та захищає від злих сил. Саме тому пращури обливали не лише один одного, а й домівки, худобу та навіть поля, щоб забезпечити щедрий урожай.

Згодом ця традиція набула романтичного підтексту. Молоді хлопці обливали дівчат, щоб продемонструвати їм свою симпатію. Вважалося, що якщо дівчину не обіллють на Поливаний понеділок, то їй буде важко вийти заміж. Що цікаво, нерідко саме цього дня закохані зізнавалися одне одному у почуттях або навіть робили пропозицію руки й серця.

Подібні традиції існують і в інших країнах Європи, зокрема в Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині. Там обливання також стало символом молодості та радості.