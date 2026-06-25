Сльози щастя гарантовані: зворушливі привітання з весіллям, які западають у саме серце
Весілля – доволі важливий момент для пари, коли серце переповнює любов, а на очі навертаються сльози щастя. Найважче в цей день – підібрати слова, які зможуть передати всю глибину ваших почуттів до молодят, розчулити їх до глибини душі й залишитися в пам'яті назавжди.
Плакати на весіллі абсолютно законно, особливо якщо це сльози радості від неймовірно красивих слів. Наша редакція зібрала для вас найніжніші, найщиріші та найзворушливіші привітання з весіллям у прозі, картинках і віршах, від яких перехоплює дух. Збережіть собі цю добірку та побажайте молодятам усього найкращого в їх особливий день.
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Привітання з весіллям, які зворушать до сліз: картинки, проза й вірші
Вітаю з весіллям! Бажаю добробуту на довгі роки, миру та любові для вашої родини, великих досягнень та яскравих мрій на спільному шляху. Гірко вам – сьогодні, а солодкого смаку радості та щастя – назавжди!
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Вітаю з весіллям! Бажаю щирого кохання на усе життя. А життя у вас нехай буде довгим та щасливим. Бажаю ніжних почуттів, домашнього затишку, сімейної гармонії. Бажаю ніколи не кривдити один одного, а стати міцним подружжям. Бажаю народити здорових діточок і разом створювати красиву історію про чудову родину.
***
З днем весілля вас вітаю!
Довгих років вам бажаю
У злагоді й пошані жити
І щодня все більш любити.
Хай вам Бог дарує радість,
Й щоб зустріли разом старість!
***
Щиро вітаю з весіллям чудовим!
Хай ваше життя буде справді казковим!
Нехай кожен ранок радість дарує,
Кохання обох нехай мотивує.
Хай будуть в стосунках вірність й любов,
Хотілось додому щоб завжди обом.
Нехай не зникає між вами довіра,
Достатку бажаю вам, щастя та миру!
***
Вітаю з весіллям. Бажаю молодятам довгого щасливого життя, завжди залишатися закоханими голубками та вірними лебедями, берегти свою любов та приємно дивувати друг друга. Нехай ваша сім'я з кожним днем міцнішає, нехай ваш дім буде сповнений затишку та добробуту.
***
Вітаю з весіллям! Бажаю бути найщасливішим подружжям. Бажаю жити у мирі, злагоді, любові та радості. Бажаю шаленої пристрасті та здійснення всіх бажань. Бажаю взаємної підтримки та взаєморозуміння. Бажаю домашнього затишку та сімейної гармонії. Бажаю здорових діточок та чудових подій у сумісному житті.
***
Як весілля відбулося,
То життя вже почалося
Емоційне, безтурботне,
Іноді – складне, спекотне,
Але це – не головне!
Головне – кохання є!
А якщо любов існує –
Мир в оселі запанує,
Житиме тоді родина,
Буде мати доньку й сина,
Тож бажаємо любові
І щоб всі були здорові!
***
З весіллям вас щиро вітаю,
Від душі молодятам бажаю
Щасливої долі, взаємоповаги,
У сім'ї – доброти та достатньо уваги.
Хай радістю завжди наповниться дім,
Достаток та злагода будуть у нім,
Ніколи не згасне хай ваше кохання,
І здійсняться в шлюбі усі сподівання!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.