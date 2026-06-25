Плакать на свадьбе – это совершенно нормально, особенно если это слёзы радости от невероятно красивых слов. Наша редакция собрала для вас самые нежные, самые искренние и самые трогательные поздравления со свадьбой в прозе, картинках и стихах, от которых перехватывает дух. Сохраните эту подборку и пожелайте молодоженам всего самого лучшего в их особенный день.
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Поздравления со свадьбой, которые тронут до слез: картинки, проза и стихи
Поздравляю со свадьбой! Желаю благополучия на долгие годы, мира и любви для вашей семьи, больших достижений и ярких мечтаний на совместном пути. Горько вам – сегодня, а сладкий вкус радости и счастья – навсегда!
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Поздравляю со свадьбой! Желаю искренней любви на всю жизнь. А жизнь у вас пусть будет долгой и счастливой. Желаю нежных чувств, домашнего уюта, семейной гармонии. Желаю никогда не обижать друг друга, а стать крепкой супружеской парой. Желаю родить здоровых детей и вместе создавать прекрасную историю о замечательной семье.
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З днем весілля вас вітаю!
Довгих років вам бажаю
У злагоді й пошані жити
І щодня все більш любити.
Хай вам Бог дарує радість,
Й щоб зустріли разом старість!
Поздравление со свадьбой до слёз / Коллаж 24 Канала
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Щиро вітаю з весіллям чудовим!
Хай ваше життя буде справді казковим!
Нехай кожен ранок радість дарує,
Кохання обох нехай мотивує.
Хай будуть в стосунках вірність й любов,
Хотілось додому щоб завжди обом.
Нехай не зникає між вами довіра,
Достатку бажаю вам, щастя та миру!
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Поздравляю со свадьбой. Желаю молодоженам долгой счастливой жизни, всегда оставаться влюбленными голубками и верными лебедями, беречь свою любовь и приятно удивлять друг друга. Пусть ваша семья с каждым днём становится крепче, пусть ваш дом будет полон уюта и благополучия.
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Поздравляю со свадьбой! Желаю вам быть самой счастливой супружеской парой. Желаю жить в мире, согласии, любви и радости. Желаю безумной страсти и исполнения всех желаний. Желаю взаимной поддержки и взаимопонимания. Желаю домашнего уюта и семейной гармонии. Желаю здоровых детей и чудесных событий в совместной жизни.
Поздравления со свадьбой до слёз / Коллаж 24 Канала
***
Як весілля відбулося,
То життя вже почалося
Емоційне, безтурботне,
Іноді – складне, спекотне,
Але це – не головне!
Головне – кохання є!
А якщо любов існує –
Мир в оселі запанує,
Житиме тоді родина,
Буде мати доньку й сина,
Тож бажаємо любові
І щоб всі були здорові!
***
З весіллям вас щиро вітаю,
Від душі молодятам бажаю
Щасливої долі, взаємоповаги,
У сім'ї – доброти та достатньо уваги.
Хай радістю завжди наповниться дім,
Достаток та злагода будуть у нім,
Ніколи не згасне хай ваше кохання,
І здійсняться в шлюбі усі сподівання!
Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".