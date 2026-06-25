Плакать на свадьбе – это совершенно нормально, особенно если это слёзы радости от невероятно красивых слов. Наша редакция собрала для вас самые нежные, самые искренние и самые трогательные поздравления со свадьбой в прозе, картинках и стихах, от которых перехватывает дух. Сохраните эту подборку и пожелайте молодоженам всего самого лучшего в их особенный день.

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Поздравления со свадьбой, которые тронут до слез: картинки, проза и стихи

Поздравляю со свадьбой! Желаю благополучия на долгие годы, мира и любви для вашей семьи, больших достижений и ярких мечтаний на совместном пути. Горько вам – сегодня, а сладкий вкус радости и счастья – навсегда!

***

Поздравляю со свадьбой! Желаю искренней любви на всю жизнь. А жизнь у вас пусть будет долгой и счастливой. Желаю нежных чувств, домашнего уюта, семейной гармонии. Желаю никогда не обижать друг друга, а стать крепкой супружеской парой. Желаю родить здоровых детей и вместе создавать прекрасную историю о замечательной семье.

***

З днем весілля вас вітаю!

Довгих років вам бажаю

У злагоді й пошані жити

І щодня все більш любити.

Хай вам Бог дарує радість,

Й щоб зустріли разом старість!

Поздравление со свадьбой до слёз / Коллаж 24 Канала

***

Щиро вітаю з весіллям чудовим!

Хай ваше життя буде справді казковим!

Нехай кожен ранок радість дарує,

Кохання обох нехай мотивує.

Хай будуть в стосунках вірність й любов,

Хотілось додому щоб завжди обом.

Нехай не зникає між вами довіра,

Достатку бажаю вам, щастя та миру!

***

Поздравляю со свадьбой. Желаю молодоженам долгой счастливой жизни, всегда оставаться влюбленными голубками и верными лебедями, беречь свою любовь и приятно удивлять друг друга. Пусть ваша семья с каждым днём становится крепче, пусть ваш дом будет полон уюта и благополучия.

***

Поздравляю со свадьбой! Желаю вам быть самой счастливой супружеской парой. Желаю жить в мире, согласии, любви и радости. Желаю безумной страсти и исполнения всех желаний. Желаю взаимной поддержки и взаимопонимания. Желаю домашнего уюта и семейной гармонии. Желаю здоровых детей и чудесных событий в совместной жизни.

Поздравления со свадьбой до слёз / Коллаж 24 Канала

***

Як весілля відбулося,

То життя вже почалося

Емоційне, безтурботне,

Іноді – складне, спекотне,

Але це – не головне!

Головне – кохання є!

А якщо любов існує –

Мир в оселі запанує,

Житиме тоді родина,

Буде мати доньку й сина,

Тож бажаємо любові

І щоб всі були здорові!

***

З весіллям вас щиро вітаю,

Від душі молодятам бажаю

Щасливої долі, взаємоповаги,

У сім'ї – доброти та достатньо уваги.

Хай радістю завжди наповниться дім,

Достаток та злагода будуть у нім,

Ніколи не згасне хай ваше кохання,

І здійсняться в шлюбі усі сподівання!

Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".