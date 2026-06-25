Плакати на весіллі абсолютно законно, особливо якщо це сльози радості від неймовірно красивих слів. Наша редакція зібрала для вас найніжніші, найщиріші та найзворушливіші привітання з весіллям у прозі, картинках і віршах, від яких перехоплює дух. Збережіть собі цю добірку та побажайте молодятам усього найкращого в їх особливий день.

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Привітання з весіллям, які зворушать до сліз: картинки, проза й вірші

Вітаю з весіллям! Бажаю добробуту на довгі роки, миру та любові для вашої родини, великих досягнень та яскравих мрій на спільному шляху. Гірко вам – сьогодні, а солодкого смаку радості та щастя – назавжди!

***

Вітаю з весіллям! Бажаю щирого кохання на усе життя. А життя у вас нехай буде довгим та щасливим. Бажаю ніжних почуттів, домашнього затишку, сімейної гармонії. Бажаю ніколи не кривдити один одного, а стати міцним подружжям. Бажаю народити здорових діточок і разом створювати красиву історію про чудову родину.

***

З днем весілля вас вітаю!

Довгих років вам бажаю

У злагоді й пошані жити

І щодня все більш любити.

Хай вам Бог дарує радість,

Й щоб зустріли разом старість!

Привітання з весіллям до сліз / Колаж 24 Каналу

***

Щиро вітаю з весіллям чудовим!

Хай ваше життя буде справді казковим!

Нехай кожен ранок радість дарує,

Кохання обох нехай мотивує.

Хай будуть в стосунках вірність й любов,

Хотілось додому щоб завжди обом.

Нехай не зникає між вами довіра,

Достатку бажаю вам, щастя та миру!

***

Вітаю з весіллям. Бажаю молодятам довгого щасливого життя, завжди залишатися закоханими голубками та вірними лебедями, берегти свою любов та приємно дивувати друг друга. Нехай ваша сім'я з кожним днем міцнішає, нехай ваш дім буде сповнений затишку та добробуту.

***

Вітаю з весіллям! Бажаю бути найщасливішим подружжям. Бажаю жити у мирі, злагоді, любові та радості. Бажаю шаленої пристрасті та здійснення всіх бажань. Бажаю взаємної підтримки та взаєморозуміння. Бажаю домашнього затишку та сімейної гармонії. Бажаю здорових діточок та чудових подій у сумісному житті.

Привітання з весіллям до сліз / Колаж 24 Каналу

***

Як весілля відбулося,

То життя вже почалося

Емоційне, безтурботне,

Іноді – складне, спекотне,

Але це – не головне!

Головне – кохання є!

А якщо любов існує –

Мир в оселі запанує,

Житиме тоді родина,

Буде мати доньку й сина,

Тож бажаємо любові

І щоб всі були здорові!

***

З весіллям вас щиро вітаю,

Від душі молодятам бажаю

Щасливої долі, взаємоповаги,

У сім'ї – доброти та достатньо уваги.

Хай радістю завжди наповниться дім,

Достаток та злагода будуть у нім,

Ніколи не згасне хай ваше кохання,

І здійсняться в шлюбі усі сподівання!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.