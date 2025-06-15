З Днем батька 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

Сьогодні, 15 червня, настав День батька. Його традиційно відзначають у третю неділю першого літнього місяця.

LifeStyle24 підготував найгарніші картинки-привітання з Днем батька, які ви можете надіслати найріднішим чоловікам. Проведіть цей день разом з татом та подаруйте йому свою любов.

Цікаво День батька 2025: найкращі підписи для інстаграм-дописів з нагоди свята

Привітання з Днем батька 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем батька 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем батька 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем батька 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем батька 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем батька 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем батька 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем батька 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем батька 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем батька 2025: теплі слова у прозі

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У День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежну любов! Я з щирого серця вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров'я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи й не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!

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Хочу з щирого серця побажати улюбленому тату успіхів у всіх справах і починаннях, більше яскравих, позитивних емоцій в житті, нескінченної молодості, мужності, терпіння і сил. Нехай енергія тебе переповнює, а життєрадісність і оптимізм допомагають у всьому. Щастя і добробуту, з Днем батька!

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Бути хорошим батьком – відповідальна робота, і ти з нею справляєшся на всі сто! Ти мій приклад для наслідування, моя опора і захист. Вітаю з Днем батька, милий тато, будь щасливий і завжди здоровий!

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Вітаю з Днем батька! Бажаю завжди залишатися прикладом сміливості, мудрості, впевненості й сили. Бути батьком – справа складна, бажаю справлятися з нею на всі двісті відсотків!