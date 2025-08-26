День народження – завжди особлива подія, коли чоловік отримує подарунки та теплі слова від рідних, друзів та колег. Це чудова нагода побажати міцного здоров'я, натхнення, нових досягнень і радості в кожному дні.

LifeStyle24 підготував щирі привітання з днем народження у картинках, прозі й віршах, які можна надіслати чоловіку. Не забудьте зберегти собі ці вітання заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Проведіть цей день з іменинником та зробіть свято особливим.

Цікаво Привітання з днем народження, які зворушать до сліз: чарівні картинки та чуттєва проза

Привітання з днем народження чоловіку: картинки, проза й вірші

Щиро вітаю з Днем народження! Нехай кожен день твого життя буде насичений кольорами щастя, доброти та натхнення. Нехай рідні дарують тепло, турботу й душевний спокій. Бажаю, що поруч завжди були щирі друзі, які підтримають у будь-який момент, а колеги цінували тебе за розум, працю та відданість. І найголовніше – хай те, що здається далеким чи недосяжним, обов'язково стане твоєю реальністю – якнайшвидше і з легкістю!

***

З Днем народження! Бажаю тобі залишатися тим мужнім чоловіком, який не лякається бур і життєвих штормів. Нехай серце завжди веде тебе вперед – до нових вершин, великих мрій і світлих днів. Живи на повну, дихай глибоко й не забувай дозволяти собі бути щасливим.

Привітання з днем народження для чоловіка / Колаж LifeStyle24

***

Любий, єдиний, коханий,

Слів цих для тебе замало.

Щастя в моєму житті,

Янгол тебе бережи!

Зі святом народження, милий,

Впевнений будь та щасливий.

Кращого в долі бажаю,

Бога за тебе благаю!

Серце хай радісно б'ється,

Рік, мов стежиночка, в'ється.

Сум хай іде стороною,

В злагоді жити зі мною!

***

Скільки б слів я не сказала,

Цього все одно замало,

Бо для мене ти – єдиний,

Мій коханий і мій милий!

Будь успішним і щасливим,

І веселим, жартівливим,

І бадьорим, і здоровим,

І красивим, чорнобровим!

Успіхів, удачі, щастя,

Все задумане хай вдасться.

Ти – моя міцна опора,

Завжди будь зі мною поруч!

Привітання з днем народження для чоловіка / Колаж LifeStyle24

***

З Днем народження, мій дорогий чоловік! Бажаю тобі незламної впевненості, міцного здоров'я, внутрішньої сили та удачі в усьому. Нехай кожен день нового року твого життя буде сповнений щастя, гарного настрою, натхнення та приємних моментів. Хай у твоєму серці завжди живе радість, поруч будуть підтримка і любов, а в думках – нові сміливі ідеї. Залишайся гідним, мужнім і коханим. Я поруч і завжди в тебе вірю.

***

Вітаю тебе, мій найдорожчий, з днем твого народження! Нехай у цей день поруч будуть лише рідні серцю люди, а слова привітань будуть теплими й щирими. Бажаю, щоб усе задумане збулося, мрії здійснилися, а кожен новий день дарував тобі натхнення, впевненість і любов. Я тебе кохаю – завжди й безмежно!

Привітання з днем народження для чоловіка / Колаж LifeStyle24

***

З днем народження, мій милий!

Бажаю радості та сили,

Здоров’я, мудрості, терпіння,

В стосунках наших розуміння.

Кохання − добрий мотиватор,

Хай допоможе тобі стати

Успішним, мудрим, перспективним,

Веселим, милим, позитивним.

***

Мій милий, коханий ти мій чоловіче!

Таким молодим залишайся ти вічно,

Щоб не сумувало твоє рідне серце,

Щоб кава була тільки з цукром, не з перцем.

І стелиться рівно життя хай дорога,

Мине хай депресія, зникне тривога!

Щоб радості й втіхи лише прибувало,

Щоб діти натхнення тобі дарували.

Здоров'я та сил, грошенят тобі вдосталь.

Завжди щоби – у спеку і в бурю, в морози –

Кохання у нас було щирим і вічним,

Мій милий, коханий ти мій чоловіче!