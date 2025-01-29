19 українських прізвищ, які вказують на польське коріння: перевірте своє у списку

Походження українських прізвищ доволі різноманітне. Так, деякі родові імена утворювалися від назв професій або особливостей зовнішності людини, а інші – прийшли до нас з сусідніх країн.

24 Канал з посиланням на дослідження українського історика Валентина Бендюга розповідає про прізвища, які походять з Польщі. Ці родові імена мають характерні суфікси: -ський, -цький, -чук, -ук, -ак, -юк.

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Добірка прізвищ польського походження

У давнину подібні прізвища утворювалися з огляду на професію, риси характеру, зовнішність, соціальний статус або місце народження людини. Так, деякі родові імена вказували на назву місцевості, де проживав чи працював носій. Такі прізвища передавалися з покоління в покоління та часто формувалися на територіях, які протягом тривалого часу перебували під контролем Речі Посполитої. Потоцький, Задніпрянський, Вербицький, Руданський, Іванівський Левицький, Хмельницький, Артемівський – родові імена, які свідчать про польське походження. За словами дослідника Валентина Бендюга, ці прізвища давали лише представникам еліти, яка прагнула виокремити межі своїх володінь.

Водночас нерідко предки утворювали прізвища від імен, які давали дітям під час обряду хрещення. Такі родові імена мають характерні суфікси: -чук, -ук, -ак, -юк. До цих прізвищ належать: Левчук, Василюк, Погребнюк, Попільнюк, Ткачук, Кондратюк і Гаврилюк.

Серед родових імен польського походження також є ті, що сформувалися з прізвиськ, які згодом поширилися в Україні. Прізвища Ковалевський, Галицький, Вербицький і Вишневський належать до тих, що прийшли до нас з Польщі.

Прапор Польщі / Фото Freepik

Які ще є прізвища іншомовного походження

В Україні існує невелика кількість прізвищ, які походять зі Сполучених Штатів Америки. Попри свою рідкісність, ці родові імена вражають своїм звучанням. Так, прізвища Джонсон, Бріг і Сміт вказують на американське походження та вважаються досить поширеними серед американців.

Чимало українських прізвищ мають також угорське походження. Їх можна почути у різних куточках держави. Ці родові імена з'явилися у давні часи та збереглися до сьогодні. До таких прізвищ належать: Балога, Папп, Ковач, Молнар, Шош, Боднар та Сабо.