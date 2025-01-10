Українські прізвища грецького походження мають особливе звучання, яке відрізняє їх з-поміж інших. Про ці родові імена – розповідає 24 Канал з посиланням на книгу "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Добірка українських прізвищ грецького походження

Більшість українських прізвищ, які утворилися в Давній Греції, наразі вважаються доволі рідкісними. Попри те, що ці родові імена були досить популярними у давнину, у сучасному світі вони майже не збереглися. Подібні прізвища виникли під впливом грецької культури на середовище українців.

Що цікаво, такі родові імена мають особливі значення й звучання. Наприклад, прізвище Кіор трактується як "сліпий", Балабан – "величезний", а Куркчі – "хутровий". До родових імен, що мають грецьке походження також належать:

Афенка – 25 носіїв;

– 25 носіїв; Бузовчу – 16 носіїв;

– 16 носіїв; Мармур – 115 носіїв;

– 115 носіїв; Узун – 1896 носіїв;

– 1896 носіїв; Каракоз – 19 носіїв;

– 19 носіїв; Варсамас – 16 носіїв;

– 16 носіїв; Ялу – 9 носіїв;

– 9 носіїв; Темір – 164 носії;

– 164 носії; Габіда – 35 носіїв;

– 35 носіїв; Імерелі – 34 носії;

– 34 носії; Яцко – 991 носій.

Також у давнину нерідко утворювали прізвища від назв населених пунктів. Втім, наразі ці родові імена майже неможливо почути в Україні. Серед таких прізвищ – Мангуш та Шамлі.

Прізвища, які мають давньогрецьке походження / Фото Freepik

Які прізвища вказують на єврейське коріння

Ці прізвища дослідив ізраїльський філолог Вольф Москович. За його словами, євреї почали переселятися до України ще в XVI столітті, хоча родові імена у них з'явилися значно пізніше – у XIX сторіччі. Тому більшість прізвищ походила від назв міст. До таких родових імен належать: Бродський, Заводівкер, Македонський, Іванкін, Ванніков, Псуйбумага, Сторчеус, Трусиголова й Задирихвіст.