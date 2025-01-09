24 Канал з посиланням на портал "Український інтерес" розповідає про українські прізвища, значення яких може вразити. Ці родові імена ви точно чули серед знайомих або друзів.

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Прізвища, які мають незвичне значення

Родове ім'я Копил походить від назви дерев'яного шевського інструмента, який використовувався для виготовлення та ремонту взуття. Це знаряддя було важливим елементом у роботі шевців, тому, ймовірно, таке прізвище мали ремісники у давнину. В Україні наразі нараховується близько 2208 носіїв цього прізвища.

Водночас родове ім'я Кучма має кілька значень. Найчастіше його трактують як "висока бараняча шапка", що була популярним елементом одягу серед чоловіків. Крім цього, це прізвище означає "скуйовджене волосся", тому нерідко могло стати основою для прізвиська. Наразі це родове ім'я має 4260 носіїв в Україні. Що цікаво, таке прізвище здобуло популярність завдяки політичним постатям, зокрема другому президенту нашої країни Леоніду Кучмі.

Родове ім'я Стогній також має особливе значення. Прізвище походить від слова "стогнати" і зазвичай трактується як "людина, яка постійно стогне або скаржиться". Воно могло виникнути як жартівливе прізвисько, що залишилося з людиною через певну поведінку чи манеру говорити. Прізвище має 1857 носіїв в Україні.

Родове ім'я Каплун походить від назви страви, приготовленої з м'яса кастрованого півня. Це прізвище могли дати людині, яка займалася розведенням птахів або приготуванням таких страв. У сучасному світі 3374 людини може похизуватися таким родовим ім'ям.

Доволі цікавим прізвищем також вважається Смаглій. Воно має досить очевидне значення – "смаглявий чоловік". Його зазвичай давали людям із темним кольором шкіри чи волосся. В Україні це прізвище не вважається дуже поширеним, адже відомо лише про 929 його носіїв.

Українські прізвища / Фото Freepik

Які ще прізвища мають незвичне значення

Прізвище Рогаль означає "віл з великими рогами" та має 564 представники в Україні.

Родове ім'я Рогоза трактується як "багаторічна трав'яниста рослина родини рогозових" або "листя, що використовується для виготовлення мотузків, плетених виробів, паперу". Відомо про 1359 власників цього прізвища.

Родове ім'я Рогач означає "самець-олень з рогами" або "жук, верхня щелепа якого має форму рога" та має 1684 носії в Україні.