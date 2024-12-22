24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про прізвища, які мали лише обрані українці. Такі люди відзначалися неабияким розумом.

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Добірка прізвищ, які давали лише обраним українцям

Родові імена можуть багато розповісти про своїх власників. Наші пращури хотіли виділити розумних і кмітливих людей серед інших, тому давали їм особливі прізвища. Лише почувши відповідне родове ім'я, всі одразу розуміли, що перед ними стоїть доволі мудра особа. Серед таких прізвищ:

Змислий – родове ім'я не є дуже поширеним серед українців, бо налічує 70 його носіїв. Здебільшого представники цього прізвища мешкають у Львові. Власниками такого родового імені могли стати лише люди з високим інтелектом, до яких часто зверталися за порадою.

– родове ім'я не є дуже поширеним серед українців, бо налічує 70 його носіїв. Здебільшого представники цього прізвища мешкають у Львові. Власниками такого родового імені могли стати лише люди з високим інтелектом, до яких часто зверталися за порадою. Семирозум – це прізвище часто зустрічається серед мешканців Чернігівщини. Його мають 232 людини. Ймовірно, люди отримували це прізвище за розумові здібності, визнані суспільством.

– це прізвище часто зустрічається серед мешканців Чернігівщини. Його мають 232 людини. Ймовірно, люди отримували це прізвище за розумові здібності, визнані суспільством. Мудрець – це родове ім'я вважається досить рідкісним, оскільки відомо лише про 13 його носіїв. Таке прізвище мають люди, які проживають на Харківщині.

– це родове ім'я вважається досить рідкісним, оскільки відомо лише про 13 його носіїв. Таке прізвище мають люди, які проживають на Харківщині. Мудрак – таке прізвище можна часто почути серед киян і дніпрян. Його мають 2950 українців. Це родове ім'я утворилося від слова "мудрий", тому вказувало на обізнаність у багатьох сферах.

– таке прізвище можна часто почути серед киян і дніпрян. Його мають 2950 українців. Це родове ім'я утворилося від слова "мудрий", тому вказувало на обізнаність у багатьох сферах. Мудрий – це родове ім'я дуже поширене на заході України, особливо у Львівській і Тернопільській областях. Його мають 1708 людей. Це прізвище також походить від слова "мудрий".

– це родове ім'я дуже поширене на заході України, особливо у Львівській і Тернопільській областях. Його мають 1708 людей. Це прізвище також походить від слова "мудрий". Розумнюк – Це родове ім'я вважається рідкісним та налічує лише 185 його носіїв. Прізвище є поширеним на Київщині. Його власники мали гострий розум та глибокі знання, тому були шанованими особами в суспільстві.

– Це родове ім'я вважається рідкісним та налічує лише 185 його носіїв. Прізвище є поширеним на Київщині. Його власники мали гострий розум та глибокі знання, тому були шанованими особами в суспільстві. Голова – це прізвище можна часто почути серед львів'ян і киян. Наразі налічується лише 578 його представників. Його представники, ймовірно, займалися науковою діяльністю та прагнули дізнатися якомога більше.

– це прізвище можна часто почути серед львів'ян і киян. Наразі налічується лише 578 його представників. Його представники, ймовірно, займалися науковою діяльністю та прагнули дізнатися якомога більше. Головач – це родове ім'я займає 802 місце серед найпоширеніших прізвищ України. 4668 його носіїв проживають у всіх областях країни. Власники цього прізвища мали велике бажання вчитися та ділитися знаннями з іншими людьми.

Прізвища, які мали лише обрані українці / Фото Freepik

Які ще прізвища належали розумним людям

Мудрецький – носії цього прізвища проживають майже в усіх областях України. Наразі відомо лише про 65 людей, які мають таке родове ім'я.

Мудрик – це родове ім'я найчастіше зустрічається серед жителів Київщини й Львівщини. Наразі відомо про 3211 носіїв цього прізвища.