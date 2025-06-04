Ось ці 9 українських прізвищ належали лише буркотливим: перевірте своє у переліку

Риси характеру людини доволі часто ставали основою для українських прізвищ. Так, особливо буркотливих людей відзначали відповідними родовими іменами.

Про те, які українські прізвища належали сварливим людям – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Добірка прізвищ, які належали буркотливим українцям

Серед наших предків було чимало людей, які полюбляли скаржитися на власне життя та сперечатися через дрібниці. Саме тому утворювалися прізвища Задира, Задиренко й Задирка, які вказували на те, що їхні власники легко дратуються, коли хтось висловлює альтернативну думку, та часто мають спалахи гніву. Наразі відомо про понад 740 носіїв цих родових імен, які переважно живуть на Київщині та Миколаївщині.

Що цікаво, прізвища Сварник, Сварун і Сваріч належали тим, хто міг робити саркастичні зауваження у відповідь на чужу критику чи незгоду та часто перебивати співрозмовника, особливо якщо відчував, що з ним не згодні. В Україні нині живуть 138 представників таких родових імен здебільшого на Хмельниччині.

Водночас люди, які часто сперечаються, бо мають сильну потребу в доказі власної правоти, мали прізвища Кривда, Кривденко та Гіркало. У сучасному світі налічується понад 1300 носіїв цих родових імен, які живуть майже в усіх областях України.

Прізвища, які давали буркотливим людям / Фото Freepik

Про інші прізвища, які належали конфліктним і дратівливим людям – читайте далі в нашому матеріалі.