LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає детальніше про українські прізвища, які належали людям з гарним почуттям гумору. Власники цих родових імен могли легко стати душею будь-якої компанії.

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Добірка прізвищ, які давали веселим українцям

Говірко

Вважається доволі рідкісним прізвищем, адже відомо лише про 9 його власників. Переважно представники цього родового імені мешкають на Львівщині.

Шутенко

Це прізвище вважається поширеним, бо його мають 1236 людей, які здебільшого живуть на Київщині та Харківщині.

Веселий

В Україні налічується 285 носіїв цього прізвища. Його власники мешкають в усіх областях України, але здебільшого – на Львівщині, Київщині та Харківщині.

Смішко

Нині ним можуть похизуватися 775 українців. Носії цього прізвища здебільшого живуть у Запорізькій і Вінницькій областях.

Серед інших українських прізвищ, які давали життєрадісним і товариським людям:

Жартовський – 76 людей, які живуть у Запорізькій і Харківській областях.

– 76 людей, які живуть у Запорізькій і Харківській областях. Потішний – наразі відомо про 15 українців, які мешкають на Тернопільщині та Сумщині.

– наразі відомо про 15 українців, які мешкають на Тернопільщині та Сумщині. Гомонюк – налічується 533 носії цього прізвища, які переважно живуть на Одещині та Київщині.

– налічується 533 носії цього прізвища, які переважно живуть на Одещині та Київщині. Граєвський – 13 власників цього родового імені, які мешкають на Київщині та Донеччині.

Прізвища, які давали лише веселим людям / Фото Freepik

Які імена мають позитивну енергетику

Ім'я Гліб має скандинавське походження та трактується як "спадкоємець Бога" або "улюбленець Бога". Його власники можуть бути впертими та часто демонструвати лідерські якості. Гліби борються за справедливість та полюбляють жити за чіткими правилами.

Водночас до чоловічих імен, які мають лише найдобріші, також належить Демид. Воно походить зі Стародавньої Греції та перекладається як "послання Зевса" або "рада Бога". Демидів усюди переслідує удача, що дозволяє їм досягти неймовірних успіхів у кар'єрі.