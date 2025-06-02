LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает подробнее об украинских фамилиях, которые принадлежали людям с хорошим чувством юмора. Владельцы этих родовых имен могли легко стать душой любой компании.
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Подборка фамилий, которые давали веселым украинцам
Говорко
Считается довольно редкой фамилией, ведь известно лишь о 9 его владельцах. Преимущественно представители этого родового имени живут во Львовской области.
Шутенко
Эта фамилия считается распространенной, потому что ее имеют 1236 человек, которые в основном живут в Киевской и Харьковской областях.
Веселый
В Украине насчитывается 285 носителей этой фамилии. Его владельцы живут во всех областях Украины, но в основном – во Львовской, Киевской и Харьковской областях.
Смешко
Сейчас им могут похвастаться 775 украинцев. Носители этой фамилии в основном живут в Запорожской и Винницкой областях.
Среди других украинских фамилий, которые давали жизнерадостным и общительным людям:
- Жартовский – 76 людей, которые живут в Запорожской и Харьковской областях.
- Потешный – пока известно о 15 украинцах, которые живут в Тернопольской и Сумской областях.
- Гомонюк – насчитывается 533 носителя этой фамилии, которые преимущественно живут в Одесской и Киевской областях.
- Граевский – 13 владельцев этого родового имени, которые живут в Киевской и Донецкой областях.
Фамилии, которые давали только веселым людям / Фото Freepik
Какие имена имеют положительную энергетику
Имя Глеб имеет скандинавское происхождение и трактуется как "наследник Бога" или "любимец Бога". Его владельцы могут быть упрямыми и часто демонстрировать лидерские качества. Глебы борются за справедливость и любят жить по четким правилам.
В то же время к мужским именам, которые имеют только самые добрые, также принадлежит Демид. Оно происходит из Древней Греции и переводится как "послание Зевса" или "совет Бога". Демидов всюду преследует удача, что позволяет им достичь невероятных успехов в карьере.