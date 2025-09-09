Українські прізвища мають різноманітне походження. У давнину чимало родових імен утворювали з огляду на професію або риси характеру людини.

Так, якщо хтось був дуже здібним та навіть працював в освітній сфері, то отримував особливе прізвище. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Які прізвища вказують на зв'язок предків з освітою?

Прагнення здобути освіту та поширити знання було важливою цінністю для наших предків. Саме тому деякі українські прізвища свідчать про зв'язок з певними освітніми традиціями. Такі родові імена переважно походять від назв професій учителів, наставників чи людей, пов'язаних із навчанням і знаннями.

Серед таких українських прізвищ:

Скрипник – 13 924 власників цього родового імені нині проживають в Україні.

– 13 924 власників цього родового імені нині проживають в Україні. Маляренко – ним можуть похизуватися 3308 людей.

– ним можуть похизуватися 3308 людей. Дудник – налічується лише 10 355 носіїв цього прізвища.

– налічується лише 10 355 носіїв цього прізвища. Шкільник – 81 українець має таке родове ім'я.

– 81 українець має таке родове ім'я. Цимбаліст – наразі відомо про 723-х українців, які мають це прізвище.

– наразі відомо про 723-х українців, які мають це прізвище. Школун – 17 представників цього родового імені мешкають на території України.

– 17 представників цього родового імені мешкають на території України. Богомаз – прізвище вважається доволі поширеним, адже відомо про 2376 його власників.

– прізвище вважається доволі поширеним, адже відомо про 2376 його власників. Школьний – лише 1253 українці можуть похизуватися таким родовим іменем.

– лише 1253 українці можуть похизуватися таким родовим іменем. Школяр – 692 українці мають це прізвище.

– 692 українці мають це прізвище. Маляр – нині відомо про 2953-х людей з таким родовим іменем.

– нині відомо про 2953-х людей з таким родовим іменем. Шкільний – вважається дуже рідкісним, адже залишився лише 1 носій цього прізвища.

– вважається дуже рідкісним, адже залишився лише 1 носій цього прізвища. Шкільнюк – 609 власників такого родового імені живуть в Україні.

Прізвища пов'язані з освітою / Фото Freepik

Прізвища, які давали найздібнішим і найрозумнішим