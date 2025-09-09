Так, якщо хтось був дуже здібним та навіть працював в освітній сфері, то отримував особливе прізвище. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.
Цікаво У вашому роду були вродливі люди: 8 українських прізвищ, які мають цікаве коріння
Які прізвища вказують на зв'язок предків з освітою?
Прагнення здобути освіту та поширити знання було важливою цінністю для наших предків. Саме тому деякі українські прізвища свідчать про зв'язок з певними освітніми традиціями. Такі родові імена переважно походять від назв професій учителів, наставників чи людей, пов'язаних із навчанням і знаннями.
Серед таких українських прізвищ:
- Скрипник – 13 924 власників цього родового імені нині проживають в Україні.
- Маляренко – ним можуть похизуватися 3308 людей.
- Дудник – налічується лише 10 355 носіїв цього прізвища.
- Шкільник – 81 українець має таке родове ім'я.
- Цимбаліст – наразі відомо про 723-х українців, які мають це прізвище.
- Школун – 17 представників цього родового імені мешкають на території України.
- Богомаз – прізвище вважається доволі поширеним, адже відомо про 2376 його власників.
- Школьний – лише 1253 українці можуть похизуватися таким родовим іменем.
- Школяр – 692 українці мають це прізвище.
- Маляр – нині відомо про 2953-х людей з таким родовим іменем.
- Шкільний – вважається дуже рідкісним, адже залишився лише 1 носій цього прізвища.
- Шкільнюк – 609 власників такого родового імені живуть в Україні.
Прізвища пов'язані з освітою / Фото Freepik
Прізвища, які давали найздібнішим і найрозумнішим
- Прізвище Музика можна назвати доволі поширеним, адже відомо, що воно займає 227 місце серед найпопулярніших в Україні. Ймовірно, воно належало людям, які присвятили своє життя музиці. Лише 11 708 українців, які переважно живуть на Київщині можуть похизуватися таким родовим іменем. Також відомо, що прізвище Музика згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік.
- Представниками прізвища Дудар є 3874 людини, які здебільшого живуть на Волині. Це родове ім'я згадується у реєстрах серед репресованих. Що цікаво, лише майстри, які робили музичні інструменти, мали таке прізвище у давнину.
- Прізвищем Маляр може похизуватися 2953 людини. Воно могло належати митцям, які створювали прекрасне своїми руками. У сучасному світі власники цього прізвища мешкають на Київщині та Закарпатті. Ба більше, це родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки. У давнину таке прізвище також належало представникам єврейства та репресованим.