Так, если кто-то был очень способным и даже работал в образовательной сфере, то получал особую фамилию. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

Какие фамилии указывают на связь предков с образованием?

Стремление получить образование и распространить знания было важной ценностью для наших предков. Именно поэтому некоторые украинские фамилии свидетельствуют о связи с определенными образовательными традициями. Такие родовые имена преимущественно происходят от названий профессий учителей, наставников или людей, связанных с обучением и знаниями.

Среди таких украинских фамилий:

Скрипник – 13 924 владельцев этого родового имени сейчас проживают в Украине.

– 13 924 владельцев этого родового имени сейчас проживают в Украине. Маляренко – им могут похвастаться 3308 человек.

– им могут похвастаться 3308 человек. Дудник – насчитывается лишь 10 355 носителей этой фамилии.

– 81 украинец имеет такое родовое имя. Цимбалист – сейчас известно о 723-х украинцах, которые имеют эту фамилию.

– сейчас известно о 723-х украинцах, которые имеют эту фамилию. Школун – 17 представителей этого родового имени живут на территории Украины.

– 17 представителей этого родового имени живут на территории Украины. Богомаз – фамилия считается довольно распространенным, ведь известно о 2376 его владельцев.

– фамилия считается довольно распространенным, ведь известно о 2376 его владельцев. Школьный – только 1253 украинца могут похвастаться таким родовым именем.

– 692 украинца имеют эту фамилию. Маляр – сейчас известно о 2953-х людях с таким родовым именем.

– считается очень редким, ведь остался только 1 носитель этой фамилии. Шкильнюк – 609 владельцев такого родового имени живут в Украине.

Фамилии связанные с образованием / Фото Freepik

Фамилии, которые давали самым способным и умным