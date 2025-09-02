В древности немало украинских фамилий образовывали, учитывая черты характера, профессию, поведение и даже внешность человека. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

Какие украинские фамилии скрывают интересное происхождение?

Наши предки часто формировали фамилии на основе особенностей внешности человека. Так, если человек был привлекательным и восхищал других своей красотой, то получал соответствующее родовое имя. Более того, эти фамилии сохранились до наших дней, поэтому их даже можно услышать среди украинцев. К родовым именам, которые имеют интересные корни, относятся:

Левенец – образованное от слова "лев", поэтому ассоциируется с благородством и мужеством. Сейчас известно о 2675 носителях этой фамилии, которые живут в Украине.

Какие фамилии давали добрым и красивым людям?