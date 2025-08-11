LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает подробнее о родовых именах, которые принадлежали самым красивым и добрым украинцам.

Какие фамилии давали добрым и красивым людям?

Ласковый

Эта фамилия в древности принадлежала людям, которые никогда не отказывали в помощи и часто давали хорошие советы своим близким. Сейчас известно о 306 носителях этого родового имени, которые преимущественно проживают в Киевской области. Что интересно, фамилия Ласковый упоминается в реестрах среди киевского мещанства и репрессированных.

Ясный

Фамилия Ясный нередко давали тем, кто отличался искренностью и добротой. В современном мире насчитывается 70 владельцев этого родового имени, которые в основном живут в Киевской и Хмельницкой областях. В реестрах эта фамилия также упоминается среди репрессированных.

Светлый

Наши предки давали такую фамилию людям, которые имели положительную энергетику и захватывали сердца других честностью и доброжелательностью. Только 169 украинцев могут похвастаться этим родовым именем. Больше всего представителей этой фамилии живет в Киевской области.

Добрыня

Фамилия Добрыня считается особенно редким, ведь известно о 7 его носителей. Несколько веков назад его давали людям, которые имели доброе сердце. Чаще всего это родовое имя можно услышать в Киевской области.

Фамилии, которые давали добрым и красивым людям / Фото Freepik

