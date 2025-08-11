LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає детальніше про родові імена, які належали найкрасивішим та найдобрішим українцям.

Які прізвища давали добрим і красивим людям?

Ласкавий

Це прізвище у давнину належало людям, які ніколи не відмовляли у допомозі та часто давали гарні поради своїм близьким. Наразі відомо про 306 носіїв цього родового імені, які переважно мешкають на Київщині. Що цікаво, прізвище Ласкавий згадується у реєстрах серед київського міщанства та репресованих.

Ясний

Прізвище Ясний нерідко давали тим, хто відзначався щирістю та добротою. У сучасному світі налічується 70 власників цього родового імені, які здебільшого живуть на Київщині та Хмельниччині. У реєстрах це прізвище також згадується серед репресованих.

Світлий

Наші пращури давали таке прізвище людям, які мали позитивну енергетику та захоплювали серця інших чесністю й доброзичливістю. Лише 169 українців можуть похизуватися цим родовим іменем. Найбільше представників цього прізвища живе на Київщині.

Добриня

Прізвища Добриня вважається особливо рідкісним, адже відомо про 7 його носіїв. Кілька століть тому його давали людям, які мали добре серце. Найчастіше це родове ім'я можна почути на Київщині.

Прізвища, які давали добрим і красивим людям / Фото Freepik

