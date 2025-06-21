5 прізвищ, які вказують на корінне українське походження: перевірте своє у переліку

Особливо цінними є українські прізвища, які збереглися серед корінного населення і передавалися з покоління в покоління. Такі родові імена можуть розповісти про заняття, риси характеру, походження чи навіть зовнішність предків.

Що цікаво, прізвища, які мають характерні суфікси -енко, -ук, -юк, -ак, а також -ський, -цький та -зький, вказують на українське коріння. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Добірка прізвищ, які вказують на корінне українське походження

Полтавський

Таке прізвище має характерний для української мови суфікс "-ський". Він також може вказувати на географічне походження або належність людини до певного місця. Наразі відомо про 663 власники цього родового імені, які здебільшого живуть на Сході України. У реєстрах прізвище Полтавський згадується серед православного духовенства та репресованих.

Кравчук

Родове ім'я Кравчук має суфікс -ук, який також свідчить про українське походження. Це прізвище займає 24 місце серед найпопулярніших в України. Його власниками є 37 095 людей, які переважно живуть на Київщині. Що цікаво, таке родове ім'я згадується у реєстрах серед православного духовенства, київського міщанства та репресованих.

Коваленко

Це прізвище має один з найпоширеніших суфіксів в Україні, а саме -енко. У сучасному світі налічується 88 632 тисячі носіїв цього родового імені. Його власники живуть в усіх областях України, але найбільше – на Дніпровщині, Київщині та Харківщині.

Ковпак

Суфікс -ак часто свідчить про українське коріння прізвища. Родовим іменем Ковпак можуть похизуватися 1990 людей, які переважно живуть на Львівщині та Київщині. Це прізвище також згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки.

Куниця

Прізвища, які утворені від назв тварин, також вказують на корінне українське походження. В Україні нині відомо про 995 носіїв родового імені Куниця. Здебільшого вони живуть на Черкащині та Київщині.

Прізвища, які належали корінним українцям / Фото Kateryna Hliznitsova, Unsplash

Нагадаємо, раніше наша редакція розповідала про українські прізвища, які давали торговцям і купцям.