Ці 7 українських прізвищ належали надзвичайно привабливим людям: перевірте своє у переліку

У давнину люди, які виділялися серед інших своєю зовнішністю, отримували особливі прізвища. Інколи такі родові імена свідчили про приємні риси обличчя.

Детальніше про прізвища, які давали найпривабливішим українцям – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". Теж цікаво Ваші предки мали шалений гумор: 23 кумедні прізвища, які змусять вас сміятися Які українські прізвища давали найкрасивішим людям? Гожий – відомо про 233 його носії, за даними генеалогічного товариства "Рідні".

– відомо про 233 його носії, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Принада – 61 українець має таке прізвище.

– 61 українець має таке прізвище. Форемний – 31 власник цього прізвища живе в Україні.

– 31 власник цього прізвища живе в Україні. Хороший – лише 145 людей можуть похизуватися таким родовим іменем.

– лише 145 людей можуть похизуватися таким родовим іменем. Хорошун – 1902 представники цього родового імені, які наразі проживають в Україні.

– 1902 представники цього родового імені, які наразі проживають в Україні. Хорошко – ним можуть похизуватися 1084 українці.

– ним можуть похизуватися 1084 українці. Чистик – налічується 149 власників цього прізвища. Походження українських прізвищ / Фото Magnific Які ще прізвища вказують на особливу зовнішність людини? За словами мовознавця Юліана Редька, саме врода ставала причиною для появи милозвучних родових імен. Серед прізвищ, які належали особливо красивим українцям: Миленко – відомо про 355 представників такого родового імені.

– відомо про 355 представників такого родового імені. Миловидов – 26 носіїв цього рідкісного прізвища.

– 26 носіїв цього рідкісного прізвища. Сонячний – лише 2 людини мають таке родове ім'я.

– лише 2 людини мають таке родове ім'я. Красенюк – вважається дуже унікальним, адже відомо лише про 1 його носія.