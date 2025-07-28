6 українських прізвищ, які в давнину носили романтики: перевірте своє у переліку

У давнину прізвища часто виникали не лише з назв професій чи місць проживання, а й з особливостей характеру людини. Саме так з'явилися особливі родові імена, які відображали внутрішній світ своїх носіїв.

LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про прізвища, які належали романтикам. В Україні ці родові імена не є поширеними, тому вони вважаються дуже рідкісними.

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Які українські прізвища давали романтикам?

Кілька століть тому романтичні люди часто отримували прізвища, які походять від слів "бажати" чи "радіти". Такі родові імена могли багато розповісти про почуття та внутрішній світ своїх власників. Наприклад, прізвища Бажай, Бажаненко та Бажайко виникли від слова "бажати". Ймовірно, вони належали людям, які завжди прагнули до кращого та мали мрійливу натуру. У сучасному світі відомо про 28 представників цих родових імен, які наразі проживають в Україні.

Крім цього, романтикам належали прізвища Радій і Раденко, що утворені від слова "радість". Їх носії, ймовірно, були відкритими до світу людьми, які випромінювали життєрадісність. Нині налічується лише 276 власників цих родових імен, які живуть в Україні.

А от прізвище Романкович свідчить про сентиментальність та схильність людини до глибоких переживань. Таке родове ім'я часто давали тим, хто полюбляв мистецтво. У сучасному світі відомо про 1 носія цього прізвища, який залишився на території України.

Прізвища, які належали романтикам / Фото Freepik

Які прізвища належали найпривабливішим українцям?

Люди, які виділялися серед інших своєю зовнішністю або чарівністю, отримували відповідні прізвища. Інколи такі родові імена свідчили про приємні риси обличчя. До прізвищ, які давали найгарнішим українцям, належать: