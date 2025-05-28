14 українських прізвищ, які належали конфліктним і дратівливим людям: перевірте своє у списку

У давнину прізвища формувалися на основі характерних рис людини, її професії або способу життя. Однак інколи траплялися випадки, коли сварливих і конфліктних людей наділяли особливими родовими іменами.

Ці прізвища могли підкреслювати дратівливість та галасливість свого власника. У зв'язку з цим, такі люди одразу запам'ятовувалися іншим – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Добірка прізвищ, які давали буркотливим людям

У давнину наші предки особливо відзначали людей, які полюбляли багато кричати та сваритися. Так, прізвища Верескун і Верещак вказували на конфліктність і складний характер людини. У сучасному світі відомо про понад 3700 носіїв цих родових імен, які живуть майже в усіх областях України.

Водночас прізвища Репетіло й Репетун, ймовірно, мали люди, які постійно здіймали галас. В Україні мешкають близько 200 представників цих родових імен переважно в Києві й Запоріжжі. Ці прізвища не згадуються у козацьких реєстрах.

До того ж пращури часто давали відповідні прізвища людям, які полюбляли гучно розмовляти та іноді зриватися на крик. Так, родові імена Горлатій і Горлай могли немало розповісти про своїх носіїв. Наразі відомо про 69 людей, які мають це прізвище та переважно проживають у Львові.

Також до родових імен, які давали буркотливим людям, належать:

Криклій – 78 носіїв;

– 78 носіїв; Морочило – 162 носії;

– 162 носії; Бешкет – 9 носіїв;

– 9 носіїв; Шумило – 2197 носіїв;

– 2197 носіїв; Грубіян – 62 носії;

– 62 носії; Забіяка – 1465 носіїв;

– 1465 носіїв; Крикун – 4575 носіїв;

– 4575 носіїв; Скоробреха – 156 носіїв.

Прізвища, які належали дратівливим людям / Фото Freepik

Які прізвища давали найкрасивішим українцям

Певні родові імена не лише передавали враження про людину, а й ставали причиною для поваги й захоплення. Переважно такі особливі прізвища належали привабливим українцям, які мали приємні риси обличчя та полюбляли доглядати за собою. Нерідко власники цих родових імен ставали окрасою цілої громади. Серед прізвищ, які давали лише найгарнішим людям: Статний, Миленко, Бравий, Біленький, Миловидов, Сонячний, Гарний і Красюк.