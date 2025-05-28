Эти фамилии могли подчеркивать раздражительность и шумность своего владельца. В связи с этим, такие люди сразу запоминались другим – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

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Подборка фамилий, которые давали ворчливым людям

В древности наши предки особенно отмечали людей, которые любили много кричать и ссориться. Так, фамилии Верескун и Верещак указывали на конфликтность и сложный характер человека. В современном мире известно о более 3700 носителей этих родовых имен, которые живут почти во всех областях Украины.

В то же время фамилии Репетило и Репетун, вероятно, имели люди, которые постоянно поднимали шум. В Украине проживают около 200 представителей этих родовых имен преимущественно в Киеве и Запорожье. Эти фамилии не упоминаются в казацких реестрах.

К тому же предки часто давали соответствующие фамилии людям, которые любили громко разговаривать и иногда срываться на крик. Так, родовые имена Горлатий и Горлай могли немало рассказать о своих носителях. Сейчас известно о 69 людях, которые имеют эту фамилию и преимущественно проживают во Львове.

Также к родовым именам, которые давали ворчливым людям, относятся:

Криклий – 78 носителей;

– 78 носителей; Морочило – 162 носителя;

– 162 носителя; Бешкет – 9 носителей;

– 9 носителей; Шумило – 2197 носителей;

– 2197 носителей; Грубиян – 62 носителя;

– 62 носителя; Забияка – 1465 носителей;

– 1465 носителей; Крикун – 4575 носителей;

– 4575 носителей; Скоробреха – 156 носителей.

Фамилии, которые принадлежали раздражительным людям / Фото Freepik

Какие фамилии давали самым красивым украинцам

Определенные родовые имена не только передавали впечатление о человеке, но и становились причиной для уважения и восхищения. Преимущественно такие особые фамилии принадлежали привлекательным украинцам, которые имели приятные черты лица и любили ухаживать за собой. Нередко владельцы этих родовых имен становились украшением целой общины. Среди фамилий, которые давали только самым красивым людям: Статный, Миленко, Бравый, Беленький, Миловидов, Солнечный, Красивый и Красюк.