Ваші пращури мали особливий талант: 5 прізвищ, які давали найздібнішим українцям

У давнину прізвище людини часто розповідало більше, ніж будь-який документ. Саме тому особливо здібні й талановиті люди отримували цікаві прізвиська, які згодом ставали прізвищами.

Такі родові імена можна почути у багатьох областях України сьогодні. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Не пропустіть Знову в тренді: 5 старовинних українських імен для дівчаток

Які українські прізвища вказують на талант предка?

Книжник

Це прізвище вважається рідкісним, адже відомо про 460 його носіїв в Україні. Ймовірно, воно належало людям, які захоплювалися літературою та мали велику домашню бібліотеку. Переважна більшість власників цього родового імені проживає на Київщині та Миколаївщині. Що цікаво, прізвище Книжник згадується у реєстрах серед єврейства та репресованих.

Маляр

Прізвищем Маляр можуть похизуватися 2953 людини. Воно могло належати митцям, які створювали прекрасне своїми руками. У сучасному світі власники цього прізвища мешкають на Київщині та Закарпатті. Ба більше, це родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки. У давнину таке прізвище також належало представникам єврейства та репресованим.

Співак

Таке прізвище займає 692 місце серед найпоширеніших в Україні. Предки з цим родовим іменем мали гарний голос, яким зачаровували публіку. Наразі відомо про 5107 носіїв прізвища, які живуть в усіх областях нашої країни. Це родове ім'я також згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік.

Які прізвища давали талановитим українцям / Фото Freepik

Музика

Це прізвище можна назвати доволі поширеним, адже відомо, що воно займає 227 місце серед найпопулярніших в Україні. Можливо, воно належало людям, які присвятили своє життя музиці. Лише 11 708 українців, які переважно живуть на Київщині можуть похизуватися таким родовим іменем. Також відомо, що прізвище Музика згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік.

Дудар

Представниками цього прізвища є 3874 людини, які здебільшого живуть на Волині. Родове ім'я Дудар згадується у реєстрах серед репресованих. Що цікаво, лише майстри, які робили музичні інструменти, мали таке прізвище у давнину.

Нагадаємо, раніше наша редакція писала про українські прізвища, які мали підприємці.