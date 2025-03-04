Їх неможливо почути за кордоном: 10 стародавніх прізвищ, які залишились лише в Україні

Українські прізвища можуть багато розповісти про життя наших предків. Найдавніші з родових імен з'явилися ще за часів існування Запорозької Січі.

Більшість подібних українських прізвищ колись належала козакам. Про родові імена, які залишилися лише в Україні – розповідає 24 Канал з посиланням на дослідження викладача української мови А. Ф. Нечипоренко.

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Добірка українських прізвищ, які залишилися лише в Україні

Деякі прізвища мали дещо жартівливий характер. Вони переважно належали козакам, які створювали родові імена на основі гумору. У сучасному світі ці прізвища можна почути в майже усіх областях України, але за кордоном цього зробити неможливо. Крім цього, подібні родові імена викликають усмішку, оскільки мають незвичне звучання. Серед таких родових імен:

Слинюк – відомо про 98 людей, які мають це прізвище. Здебільшого вони проживають у Києві та Житомирі.

– відомо про 98 людей, які мають це прізвище. Здебільшого вони проживають у Києві та Житомирі. Неїжборщ – налічується 20 його носіїв, які мешкають на Сумщині та Полтавщині.

– налічується 20 його носіїв, які мешкають на Сумщині та Полтавщині. Недайкаша – 8 власників цього прізвища, які живуть у Кіровоградській області.

– 8 власників цього прізвища, які живуть у Кіровоградській області. Затуливітер – 374 носії, які живуть у Києві, Нікополі та Кропивницькому.

– 374 носії, які живуть у Києві, Нікополі та Кропивницькому. Непийвода – 1107 носіїв, які мешкають на Вінниччині та Івано-Франківщині.

– 1107 носіїв, які мешкають на Вінниччині та Івано-Франківщині. Перебийніс – відомо про 194 власників, які переважно проживають на Київщині та Харківщині.

– відомо про 194 власників, які переважно проживають на Київщині та Харківщині. Дрімайло – 30 носіїв, які живуть на Полтавщині.

– 30 носіїв, які живуть на Полтавщині. Сопель – 151 власник, що мешкає на Тернопільщині та Одещині.

– 151 власник, що мешкає на Тернопільщині та Одещині. Тягнирядно – 459 власників, які живуть на півдні України.

– 459 власників, які живуть на півдні України. Нагнибіда – налічується 495 носіїв, які мешкають переважно у Кам'янці-Подільському та Києві.

Стародавні українські прізвища / Фото Freepik

Які існують найдавніші українські прізвища

У Київській Русі люди нерідко, замість прізвищ, мали прізвиська. Втім, під час розвитку діловодства на території України виникла потреба у створенні власних родових імен. До найдавніших прізвищ належать:

Сулима – 3037 носіїв в Україні, які проживають на Київщині, Вінниччині та Львівщині.

Логвиненко – відомо про 5591 власника цього прізвища, що мешкає на Київщині, Харківщині та Дніпровщині.

Білан – посідає 386 місце серед найпоширеніших прізвищ в Україні. Ним може похизуватися 7932 людини, які проживають у Києві, Дніпрі та Черкасах.

Жадан – наразі відомо про 3768 носіїв цього прізвища в Україні. Найчастіше таке родове ім'я можна почути у Харкові, Києві та Дніпрі.

Ці прізвища допомагали підкреслити риси характеру, зовнішності чи рід занять носія у давнину. Тому такі родові імена були досить популярними серед наших предків.