Ось ці 12 прізвищ давали найкрасивішим українцям: перевірте своє у переліку

В Україні існує чимало прізвищ, які зберегли у собі цікаві натяки на зовнішність своїх носіїв. Так, нерідко можна почути родові імена, які колись давали особливо вродливим людям.

Ці прізвища могли утворюватися від слів, що означали красу, ніжність або миловидність. LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про родові імена, які належали красивим чоловікам і жінкам.

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Добірка прізвищ, які давали найкрасивішим українцям

У давнину прізвища часто утворювали з огляду на особливості зовнішності людини. Так, певні родові імена не лише передавали враження про людину, а й ставали причиною для поваги й захоплення. Переважно такі особливі прізвища належали привабливим українцям, які мали приємні риси обличчя та полюбляли доглядати за собою. Нерідко власники цих родових імен ставали окрасою цілої громади. До прізвищ, які давали лише найгарнішим людям, належать:

Статний – ним може похизуватися 31 людина.

Миленко – в Україні відомо про 355 носіїв цього прізвища.

Бравий – вважається рідкісним прізвищем, адже відомо про 8 його власників.

Біленький – наразі відомо про 1117 носіїв цього родового імені.

Миловидов – 26 українців мають це прізвище.

Сонячний – це рідкісне прізвище має 2 людини.

Гарний – не є дуже поширеним прізвищем, бо відомо про 134 його носіїв.

Красюк – 3407 представників цього родового імені мешкають в Україні.

Чорнявий – відомо про 11 власників цього прізвища.

Гарнюк – ним можуть похизуватися 148 людей.

Красеньков – його власниками є 4 українці.

Мила – 173 людини, які мають це прізвище, наразі проживають в Україні.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Які прізвища вказують на надприродні здібності

У давнину декого називали посередниками між світами мертвих і живих. Люди з прізвищами Шаман і Шаманенко могли лікувати, використовуючи лише особливі слова та трави, і розмовляти з духами, чим вражали інших.

Крім цього, існують родові імена, пов'язані з магією Місяця. Для пращурів супутник Землі символізував щось таємниче та непізнане. Саме тому виникали родові імена Місяць, Міськів і Місюра, які наразі мають понад 4000 українців.