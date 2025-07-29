9 українських прізвищ, які вказують на те, що ваші предки були курцями: перевірте своє у списку

Українські прізвища можуть багато розповісти про професію, риси характеру або навіть погані звички наших предків. Так, виникли деякі родові імена, які пов'язані з курінням.

LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про українські прізвища, які належали курцям. У сучасному світі родові імена вважаються доволі рідкісними.

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Які українські прізвища належали курцям?

Прізвища Люлька, Люлько, Люльчак, Люльченко виникли від слова "люлька". У давнину такі родові імена нерідко надавали людям, які відзначалися особливою пристрастю до куріння. Нині в Україні проживають 3425 носіїв таких прізвищ.

Не менш цікава історія родових імен Кріпак, Кріпаков, Кріпаченко, адже вони мають кілька версій походження. На перший погляд, може здатися, що вони пов'язані з кріпацтвом. Однак кілька століть тому "кріпаком" також називали дуже міцний тютюн. Саме тому подібні родові імена вказують на те, що людина не могла відмовитися від куріння. За офіційними даними, 1459 українців можуть похизуватися такими прізвищами.

Водночас родові імена Курій і Курійчук могли дістатися людям, що мали сильну залежність від тютюну. Ба більше, такі предки були відомими курцями у своєму селі чи громаді. В Україні наразі проживають 1409 осіб, які вважаються власниками цих прізвищ.

Прізвища, які належали курцям / Фото Freepik

Які українські прізвища давали злочинцям?

Переважно такі прізвища наші пращури давали людям із непростим характером. Їх відрізняла сміливість, зневага до авторитетів і прагнення досягти свободи не завжди законним способом. Часто це були люди, які виходили за рамки селянського побуту і прагнули жити за власними правилами. Серед українських прізвищ, які належали розбійникам: