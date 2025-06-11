Ці прізвища вказують на постійне прагнення до бунту та схильність до порушення правил. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Походження українського прізвища" Валентина Лученка.

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Добірка українських прізвищ, які належали розбійникам

Переважно такі прізвища наші пращури давали людям із непростим характером. Їх відрізняла сміливість, зневага до авторитетів і прагнення досягти свободи не завжди законним способом. Часто це були люди, які виходили за рамки селянського побуту і прагнули жити за власними правилами. Серед українських прізвищ, які належали розбійникам:

Хапко – ймовірно, це родове ім'я походить від слова "хапати", тому належало людям, які полюбляли красти. Наразі відомо про 324 носіїв прізвища, які переважно живуть на Заході України.

Розбійчук – не залишилося власників цього родового імені в Україні.

Грабар – утворене від слова "грабувати", тому нерідко це прізвище мали грабіжники. В Україні налічується понад 3000 його носіїв, які живуть в усіх областях країни.

Злодійчук – не залишилося представників цього прізвища в Україні.

Левенець – 2675 носіїв цього прізвища живуть на території усіх українських областей.

Дейнека – це прізвище займає 689 місце серед найпоширеніших в Україні. Нині відомо про 5143 його власників, які здебільшого мешкають на Волині.

Гайдамака – ним можуть похизуватися 1802 людини, які переважно живуть на Півдні України.

Сердюк – вважається досить популярним прізвищем, адже воно займає 105 місце серед найпоширеніших в Україні. Відомо про 19 411 носіїв цього родового імені, які живуть в усіх областях країни.

Прізвища, які належали розбійникам / Фото Freepik

Які прізвища належали князям і боярам

У сучасному світі збереглося багато прізвищ, які у давнину належали князям. Наприклад, Князь, Княжук, Княжинський, Сапіга, Хоткевич і Нимерович. Що цікаво, в Україні наразі проживають майже 2000 власників цих прізвищ.

Водночас на благородне походження вказують родові імена, які мають суфікси -ський та -цький. Лише шляхта, бояри й козацька старшина могли похизуватися такими прізвищами, які передавалися потім у спадок. До таких родових імен належать: Острозький, Корецький, Вишневецький, Косаківський і Ружинський.