У вашому роду точно були польські аристократи: 5 українських прізвищ, які належали еліті

Протягом тривалого часу українські землі були частиною Речі Посполитої. Тому багато представників польської аристократії залишили свій слід не лише в історії України, а й у родових іменах.

24 Канал з посиланням на дослідження українського історика Валентина Бендюга розповідає про прізвища, які належали полякам, що були представниками еліти. Ці родові імена досить часто можна почути серед українців.

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Добірка українських прізвищ, які належали польській аристократії

Вишневський

Як запевнив історик Бендюг, польські аристократи за допомогою родового імені окреслювали межі своїх володінь. Ймовірно, це прізвище походить від назви села Вишневе, що у Польщі. Таке родове ім'я можна зустріти в старовинних реєстрах шляхетських родів. Наразі відомо про 3679 українців, які мають це прізвище. Переважно вони мешкають на Одещині та Київщині.

Галицький

Це прізвище нерідко належало полякам, які займали панівне становище у суспільстві. Представники еліти, що проживали на Галичині, часто мали таке родове ім'я. У сучасному світі 1972 людини можуть похизуватися цим прізвищем. Вони здебільшого проживають у Києві.

Ковалевський

Власниками цього прізвища могли бути лише представники найосвіченішої частини польського суспільства. В Україні мешкає 2384 носії такого родового імені. Люди з цим прізвищем проживають у Києві та Харкові.

Прізвища, які належали аристократії / Фото Freepik

Потоцький

У XVIII столітті носіями цього прізвища були чоловіки, які здобули вищу освіту. Нерідко його власниками ставали навіть священники. Наразі відомо лише про 966 людей, які мають таке прізвище. Найбільша кількість носіїв цього родового імені наразі проживає у Запоріжжі та Києві.

Валевський

У давнину носії цього прізвища не лише були представниками польської шляхти, але й людьми, які займалися просвітницькою діяльністю. В Україні мешкає 124 представники. Вони проживають на Одещині та Київщині.

Які ще прізвища вказують на польське походження

Нерідко предки утворювали прізвища від імен, які давали дітям під час обряду хрещення. Такі родові імена мають характерні суфікси: -чук, -ук, -ак, -юк. До цих прізвищ належать: Левчук, Василюк, Погребнюк, Попільнюк, Ткачук, Кондратюк і Гаврилюк.

Водночас деякі родові імена вказували на назву місцевості, де проживав чи працював носій. Такі прізвища передавалися з покоління в покоління та часто формувалися на територіях, які протягом тривалого часу перебували під контролем Речі Посполитої. Потоцький, Задніпрянський, Вербицький, Руданський, Іванівський Левицький, Хмельницький, Артемівський – родові імена, які свідчать про польське походження.