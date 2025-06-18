Ваші предки були торговцями й купцями: 6 українських прізвищ, які мали підприємці

У давнину багато українських прізвищ відображали риси характеру або рід занять предків. Зокрема, купці, торговці й підприємці нерідко отримували родові імена, пов'язані з їхньою професією.

Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" українського мовознавця Юліана Редька.

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Добірка українських прізвищ, які належали торговцям й купцям

Крамаренко

У давнину це прізвище належало людям, які плідно займалися розвитком торгівельної сфери. В Україні наразі мешкає 9034 представників такого родового імені. Ба більше, воно посідає 319-ту ланку серед найпопулярніших в Україні. Здебільшого носії цього прізвища живуть у Харкові, Києві та Запоріжжі.

Крамар

Наші предки часто давали таке родове ім'я тим, хто володів власним магазином. У сучасному світі наразі відомо про 3798 носіїв такого прізвища. Вони переважно мешкають на Київщині, Львівщині та Тернопільщині.

Крамарчук

Прізвище Крамарчук вважається рідкісним, бо налічується лише 858 його власників. Більшість представників цього родового імені живе на Київщині та Харківщині.

Прізвища, які давали підприємцям / Фото Razvan Chisu, Unsplash

До прізвищ, які належали торговцям і купцям, також належать:

Купецький – 293 носії родового імені, які переважно мешкають на Заході України.

– 293 носії родового імені, які переважно мешкають на Заході України. Купчик – ним може похизуватися 932 людини, які здебільшого проживають у Вінниці, Києві та Хмельницькому.

– ним може похизуватися 932 людини, які здебільшого проживають у Вінниці, Києві та Хмельницькому. Купець – відомо про 827 власників цього родового імені, які мешкають на Закарпатті, Черкащині та Київщині.

Прізвища, які виникли в давні часи

На українське коріння предків можуть вказувати особливі суфікси прізвищ. Саме вони відображають традиції та звичаї наших пращурів у давнину. Найпоширенішими серед суфіксів є: -енко, -ук, -юк, -ак, а також -ський, -цький та -зький.

Крім цього, українське походження мають родові імена з суфіксами -ак та -як, які зустрічаються здебільшого на Заході України. Наприклад, Єрмак, Приймак, Сторчак, Галущак, Ковпак, Портяк, Шуляк, Шестак, Щербак і Ярмак.