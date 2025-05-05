Ці 23 українські прізвища примусово русифікували в СРСР: перевірте своє у переліку

У радянські часи проводилася активна політика русифікації. Однією із найменш помітних, але надзвичайно показових її проявів стала масова зміна українських прізвищ.

Так, родові імена, які століттями передавалися з покоління в покоління, часто перекручували й переписували згідно з російськими зразками. Про прізвища, які примусово русифікували в СРСР – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Добірка українських прізвищ, які примусово русифікували в радянські часи

У СРСР нерідко змінювали закінчення прізвищ, додаючи характерні російські суфікси. Так, українські родові імена втрачали своє автентичне звучання і перетворювалися на "правильні" з погляду радянської бюрократії. Якщо в Україні типовими суфіксами для прізвищ є: -енко, -ук, -ів, то радянські чиновники активно замінювали їх на характерні російські закінчення: -ов, -ев, -ін, -ой. Ці суфікси часто додавали навіть до безсуфіксних українських родових імен. Наприклад, Науменко перетворювався на Науменков, Шинкар – на Шинкарьов, Грабар – на Грабарьов, Чоботар – на Чеботарьов, Коваль – на Ковальов, Кравець – на Кравцов, Швець – на Шевцов, Чумак – на Чумаков, Золотар – на Золотарьов, Писар – на Писарев, Олексієнко – на Алексеєнков, Іваненко – на Іваненков, Петренко – на Петренков, Власенко – на Власенков, Лихар – на Лихарьов та Різник – на Рєзніков.

У деяких випадках зв'язок з українським корінням зникав майже повністю. Так, Литвин перетворювався на Литвинова, Охріменко – на Єфремова, Вернидуб – на Вернидубова, Бережний – на Брежнєва, Дорошевич – на Дорошева, Запорожець – на Запорожина та Онищенко – на Онишева.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Які ознаки вказують на зросійщені прізвища

Одним із поширених способів зросійщення було додавання або заміна закінчень. Наприклад, прізвище Бондар набувало форми Бондарь або Бондарьов, а Різник перетворювали на Рєзнік чи Рєзніков.

Також частими були випадки, коли в родових іменах літеру "х" замінювали на "ф", тож Хоменко ставав Фоменком. Водночас іноді з прізвища вилучали український суфікс, натомість додаючи типовий для російської мови: "-ов", "-ін", "-ой". Так, Пономарів перетворювався на Пономарьов, Роговець – на Роговцеву, а Донець – на Донцова.