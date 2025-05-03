LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає детальніше про родові імена, які перебувають на межі зникнення. Ці прізвища нечасто почуєш у сучасному світі.

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Добірка українських прізвищ, які поступово зникають

Зазвичай прізвища зберігають пам'ять про предків, їхню професію, місце проживання чи навіть особливості характеру. В Україні родові імена здавна були носіями місцевих традицій і мовних особливостей. Однак за словами Юліана Редька, спостерігається поступове зникнення деяких прізвищ. Ймовірно, це пов'язане зі зменшенням чисельності родин і відсутністю нащадків чоловічої статі, які передавали б родове ім'я далі своїм дітям. Водночас причина може бути в еміграції багатьох українців за кордон або ж у сучасній тенденції до зміни прізвищ у шлюбах чи з особистих причин.

Серед родових імен, які зникають:

  • Бартко – 836 власників.
  • Головійчук – 181 українець.
  • Шпаґовий – не залишилося представників.
  • Цимбаленко – 1008 носіїв.
  • Федущенко – не залишилося власників.
  • Сидорикевич – не залишилося носіїв.
  • Завійчук – не залишилося українців, які б мали таке прізвище.
  • Чабанюкевич – не залишилося власників.
  • Писарчук – 863 представники.

Походження українських прізвищПоходження українських прізвищ / Фото Freepik

Які старовинні прізвища залишилися лише в Україні

В Україні й досі можна зустріти прізвища, які неможливо почути ніде у світі. Ці родові імена розповідають про професії або характер наших предків. До таких українських прізвищ належать:

  • Затуливітер – 374 носії.
  • Вирвикишка – 75 власників.
  • Несвятипаска – 109 представників.
  • Нагнибіда – 495 українців.
  • Перебийніс – 1194 носії.
  • Майборода – 6529 власників.

У давнину ними могли похизуватися козаки, які полюбляли жартувати та створювати на основі гумору родові імена. Що цікаво, такі прізвища не почуєш в жодній іншій країні світу.