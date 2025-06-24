9 прізвищ з псевдолатинським корінням, які виникли як сарказм: перевірте своє у списку

Деякі українські прізвища сьогодні викликають усмішку через незвичне та кумедне звучання. Та мало хто знає, що частина з них з'явилася зовсім не випадково, а як жарт чи насмішка.

Такі родові імена відрізнялися особливим суфіксом. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Добірка українських прізвищ, які виникли як сарказм

Наші пращури використовували різноманітні способи формування нових прізвищ. Так, предки нерідко утворювали жартівливі родові імена на основі гумору. Ці гумористичні прізвища переважно давали тим, хто полюбляв веселитися та бажав здаватися представником еліти. Що цікаво, усі такі родові імена здебільшого мають суфікс -ус, притаманний словам латинського походження.

Водночас ці прізвища могли виникнути в побуті як гумористичні або зменшувально-пестливі форми імен, які згодом закріпилися як офіційні родові назви. Серед українських прізвищ, які виникли як жарт:

Милькус – 50 носіїв.

Гринус – 14 власників.

Матеус – 7 представників.

Левус – 332 носії.

Ілюс – 16 власників.

Климус – 122 представники.

Дмитрус – 17 носіїв.

Микус – 20 власників.

Федус – 138 представників.

Прізвища, які виникли як сарказм / Фото Freepik

Які прізвища мають румунське походження

У давнину наші предки нерідко мали прізвища з румунським корінням. Багато таких родових імен можуть розповісти про риси характеру та рід діяльності своїх власників. Серед таких прізвищ: Влох, Волоський, Олах, Волощук, Олашин і Волощенко.