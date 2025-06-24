Такие родовые имена отличались особым суффиксом. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Подборка украинских фамилий, которые возникли как сарказм

Наши предки использовали различные способы формирования новых фамилий. Так, предки нередко образовывали шуточные родовые имена на основе юмора. Эти юмористические фамилии преимущественно давали тем, кто любил веселиться и желал казаться представителем элиты. Что интересно, все такие родовые имена в основном имеют суффикс -ус, присущий словам латинского происхождения.

В то же время эти фамилии могли возникнуть в быту как юмористические или уменьшительно-ласкательные формы имен, которые впоследствии закрепились как официальные родовые названия. Среди украинских фамилий, которые возникли как шутка:

Милькус – 50 носителей.

Гринус – 14 владельцев.

Матеус – 7 представителей.

Левус – 332 носителя.

Илюс – 16 владельцев.

Климус – 122 представителя.

Дмитрус – 17 носителей.

Микус – 20 владельцев.

Федус – 138 представителей.

Фамилии, которые возникли как сарказм / Фото Freepik

Какие фамилии имеют румынское происхождение

В древности наши предки нередко имели фамилии с румынскими корнями. Много таких родовых имен могут рассказать о чертах характера и род деятельности своих владельцев. Среди таких фамилий: Влох, Волошский, Олах, Волощук, Олашин и Волощенко.