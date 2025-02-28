Як правильно привітати з Рамаданом 2025: найпоширеніші способи

28 лютого розпочався особливий місяць для усіх мусульман – Рамадан. Він триватиме до 29 березня, а в цей період послідовники ісламу дотримуються суворого посту, утримуються від гріхів та роблять добрі справи.

У цей час важливо висловити повагу до вірян і привітати їх теплими словами. Як правильно вітати з Рамаданом 2025 – розповідає 24 Канал.

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Як привітати з Рамаданом

Існує кілька поширених фраз, якими можна привітати мусульманина з початком Рамадану. Серед них: "Рамадан Мубарак!", яка означає "Благословенного Рамадану!", та "Рамадан Карім!", що перекладається як "Щедрого Рамадану!".

Важливо розуміти, що це не просто свято, а період духовної зосередженості. Тому вірянам краще висловлювати побажання миру, сили та благословень. Мусульмани цінують увагу та повагу до їхньої віри, тому ці фрази точно продемонструють щирість ваших слів.

Як привітати з Рамаданом 2025 / Фото Freepik

Як проходить Рамадан

Рамадан для мусульман – це особливий час, коли вони прагнуть показати Аллаху свою віру, очиститися духовно та покаятися за гріхи. Протягом цього місяця віряни не лише дотримуються посту, а й намагаються уникати негативних думок, непристойної поведінки та спокус. Мусульмани присвячують більше часу молитві, читанню Корану та благодійності, допомагаючи нужденним.

Піст під час Рамадану починається приблизно за дві години до сходу сонця і триває до заходу. У світлий час доби мусульмани утримуються від їжі, пиття, куріння та інших фізичних насолод, а вночі ці обмеження скасовуються. Перше приймання їжі, яке називається сухур, мусульмани намагаються зробити якнайшвидше перед світанком. Водночас вечірнє – відбувається після заходу сонця. Крім цього, мусульмани щодня виконують п'ять обов'язкових молитов.