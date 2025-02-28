В это время важно выразить уважение к верующим и поздравить их теплыми словами. Как правильно поздравлять с Рамаданом 2025 – рассказывает 24 Канал.

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Как поздравить с Рамаданом

Существует несколько распространенных фраз, которыми можно поздравить мусульманина с началом Рамадана. Среди них: "Рамадан Мубарак!", которая означает "Благословенного Рамадана!", и "Рамадан Карим!", что переводится как "Щедрого Рамадана!".

Важно понимать, что это не просто праздник, а период духовной сосредоточенности. Поэтому верующим лучше выражать пожелания мира, силы и благословений. Мусульмане ценят внимание и уважение к их вере, поэтому эти фразы точно продемонстрируют искренность ваших слов.

Как поздравить с Рамаданом 2025 / Фото Freepik

Как проходит Рамадан

Рамадан для мусульман – это особое время, когда они стремятся показать Аллаху свою веру, очиститься духовно и покаяться за грехи. В течение этого месяца верующие не только соблюдают пост, но и стараются избегать негативных мыслей, непристойного поведения и соблазнов. Мусульмане посвящают больше времени молитве, чтению Корана и благотворительности, помогая нуждающимся.

Пост во время Рамадана начинается примерно за два часа до восхода солнца и продолжается до заката. В светлое время суток мусульмане воздерживаются от еды, питья, курения и других физических наслаждений, а ночью эти ограничения отменяются. Первый прием пищи, который называется сухур, мусульмане стараются сделать как можно быстрее перед рассветом. В то же время вечерний – происходит после захода солнца. Кроме этого, мусульмане ежедневно выполняют пять обязательных молитв.