У них вірять досі: головні заборони й прикмети, які діють у період Ретроградного Меркурія

Сьогодні, 18 липня, Меркурій розпочинає свій рух у зворотному напрямку відносно Землі. Однак цього разу під вогненним знаком Лева.

Астрологи попереджають, що до 11 серпня можуть загострюватися проблеми з комунікацією та прийняттям рішень. Водночас багато людей досі дотримуються давніх прикмет і заборон, які допомагають уникнути неприємностей. Що не варто робити в ці дні, які забобони вважаються актуальними у період Ретроградного Меркурія – пише LifeStyle24.

Не пропустіть Час змін і трансформацій: що обов'язково треба зробити в період Ретроградного Меркурія 2025

Які заборони діють у період Ретроградного Меркурія 2025?

Не варто підписувати юридичні чи ділові документи.

Не слід планувати або здійснювати далекі поїздки.

Не можна влаштовуватися на нову роботу.

Не рекомендується купувати дорогі речі, особливо техніку або транспорт.

Не варто обіцяти щось важливе або брати на себе нові серйозні зобов'язання.

Не слід перевантажувати себе обов'язками чи новими проєктами.

Не можна укладати важливі фінансові угоди.

Не рекомендується одружуватися або справляти весілля.

Не варто змінювати місце свого проживання.

Прикмети в період Ретроградного Меркурія 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети на період Ретроградного Меркурія 2025