18 липня, 07:31
У них вірять досі: головні заборони й прикмети, які діють у період Ретроградного Меркурія
Основні тези
- Під час Ретроградного Меркурія 2025 не рекомендується підписувати документи, планувати поїздки, купувати дорогі речі або змінювати місце проживання.
- Народні прикмети вказують на можливі невдачі при зміні роботи в цей період.
Сьогодні, 18 липня, Меркурій розпочинає свій рух у зворотному напрямку відносно Землі. Однак цього разу під вогненним знаком Лева.
Астрологи попереджають, що до 11 серпня можуть загострюватися проблеми з комунікацією та прийняттям рішень. Водночас багато людей досі дотримуються давніх прикмет і заборон, які допомагають уникнути неприємностей. Що не варто робити в ці дні, які забобони вважаються актуальними у період Ретроградного Меркурія – пише LifeStyle24.
Не пропустіть Час змін і трансформацій: що обов'язково треба зробити в період Ретроградного Меркурія 2025
Які заборони діють у період Ретроградного Меркурія 2025?
- Не варто підписувати юридичні чи ділові документи.
- Не слід планувати або здійснювати далекі поїздки.
- Не можна влаштовуватися на нову роботу.
- Не рекомендується купувати дорогі речі, особливо техніку або транспорт.
- Не варто обіцяти щось важливе або брати на себе нові серйозні зобов'язання.
- Не слід перевантажувати себе обов'язками чи новими проєктами.
- Не можна укладати важливі фінансові угоди.
- Не рекомендується одружуватися або справляти весілля.
- Не варто змінювати місце свого проживання.
Народні прикмети на період Ретроградного Меркурія 2025
- Якщо взяти або позичити гроші в борг, то накличете фінансові труднощі в родину.
- Якщо розбити скло у період Ретроградного Меркурія, то варто очікувати змін у житті.
- Якщо змінити місце своєї роботи, то привабите невдачі у життя.
- Якщо відновите спілкування з людиною з минулого, то очікуйте поганих новин.
- Якщо в цей час зламається техніка в домі, то скоро розпочнеться "біла смуга" у житті.