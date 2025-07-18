Астрологи попереджають, що до 11 серпня можуть загострюватися проблеми з комунікацією та прийняттям рішень. Водночас багато людей досі дотримуються давніх прикмет і заборон, які допомагають уникнути неприємностей. Що не варто робити в ці дні, які забобони вважаються актуальними у період Ретроградного Меркурія – пише LifeStyle24.

Не пропустіть Час змін і трансформацій: що обов'язково треба зробити в період Ретроградного Меркурія 2025

Які заборони діють у період Ретроградного Меркурія 2025?

  • Не варто підписувати юридичні чи ділові документи.
  • Не слід планувати або здійснювати далекі поїздки.
  • Не можна влаштовуватися на нову роботу.
  • Не рекомендується купувати дорогі речі, особливо техніку або транспорт.
  • Не варто обіцяти щось важливе або брати на себе нові серйозні зобов'язання.
  • Не слід перевантажувати себе обов'язками чи новими проєктами.
  • Не можна укладати важливі фінансові угоди.
  • Не рекомендується одружуватися або справляти весілля.
  • Не варто змінювати місце свого проживання.

Прикмети в період Ретроградного Меркурія 2025 Прикмети в період Ретроградного Меркурія 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети на період Ретроградного Меркурія 2025

  • Якщо взяти або позичити гроші в борг, то накличете фінансові труднощі в родину.
  • Якщо розбити скло у період Ретроградного Меркурія, то варто очікувати змін у житті.
  • Якщо змінити місце своєї роботи, то привабите невдачі у життя.
  • Якщо відновите спілкування з людиною з минулого, то очікуйте поганих новин.
  • Якщо в цей час зламається техніка в домі, то скоро розпочнеться "біла смуга" у житті.